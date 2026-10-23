Resumen: Bomberos de Angelópolis informaron que no tienen contrato vigente con la Alcaldía desde el 27 de agosto y que solo han contado con recursos cuatro meses y medio en 2026. Su comandante, Ángela Vélez, dijo que no hubo personal ni combustible para atender un accidente de tránsito. El alcalde gestiona una partida para 2027, según Blu Radio.

Imagen de referencia, de archivo de Minuto30: corresponde a otra emergencia atendida por el Cuerpo de Bomberos Angelópolis, en noviembre de 2025. No corresponde a los hechos de esta nota.

Bomberos de Angelópolis, municipio del Suroeste de Antioquia, reportan dificultades para atender emergencias porque no cuentan con un contrato vigente con la administración municipal desde el 27 de agosto, según informó la propia entidad en un comunicado recogido por Blu Radio.

La comandante del cuerpo bomberil, Ángela Vélez, explicó a ese medio que, aunque hay voluntad de las autoridades locales para entregar los recursos necesarios, estos son escasos: en los diez meses que van de 2026, la institución solo ha contado con ellos durante cuatro meses y medio.

Emergencias que no se pudieron atender

El comunicado de los Bomberos de Angelópolis se conoció después de que la entidad no pudiera responder a algunos eventos reportados por la comunidad en los últimos días. Vélez relató uno de ellos: “Tuvimos un accidente de tránsito, no había personal, el carro, en el momento, estaba sin combustible, entonces le tocó a la misma comunidad solucionar porque la verdad yo no tenía con quién atender ni nada, entonces pues es tanto el recurso económico como el recurso en personal”.

Según la comandante, el riesgo persiste en un periodo marcado por altas temperaturas, que pueden derivar en incendios forestales, y por cambios climáticos abruptos que ocasionan otros eventos por lluvias.

Qué plantea la Alcaldía

De acuerdo con Vélez, el alcalde José Luis Montoya avanza en las gestiones para radicar ante el Concejo Municipal la aprobación de una partida presupuestal para 2027, con el fin de evitar que se repita la situación actual. Se estima que el cuerpo de bomberos del municipio necesita cerca de 200 millones de pesos al año para operar. El texto de Blu Radio no incluye una respuesta de la Alcaldía al comunicado del cuerpo bomberil.

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Orden público y transporte, otras preocupaciones del municipio

La falta de recursos para los bomberos se suma a otros asuntos que inquietan a Angelópolis. El jueves 22 de octubre, hacia la 1:00 de la tarde, un vehículo de transporte público de la empresa Cootrangel fue atacado con disparos, según informó La FM. La empresa anunció la suspensión del servicio de pasajeros hacia el corregimiento La Estación mientras no existan garantías de seguridad.

Tras ese hecho, la Alcaldía informó que adoptó medidas preventivas siguiendo las recomendaciones de la Fuerza Pública y que mantiene coordinación con la Policía Nacional y el Ejército. La administración precisó que, hasta la fecha de su comunicado, no tenía información que indicara amenazas directas en el territorio municipal.

Lo que dice la ley sobre el servicio bomberil

La Ley 1575 de 2012, conocida como la Ley General de Bomberos de Colombia, define el servicio bomberil como un servicio público esencial. Según la Dirección Nacional de Bomberos, los municipios deben prestarlo a través de cuerpos de bomberos oficiales o mediante contratos o convenios con cuerpos de bomberos voluntarios.

La falta de contratos no es exclusiva de Angelópolis. El 19 de septiembre, Blu Radio reportó que en Heliconia y San Andrés de Cuerquia no se había legalizado el contrato entre las alcaldías y los cuerpos de bomberos voluntarios. En ese caso, los cuerpos bomberiles argumentaron que, sin contrato, no tienen cómo garantizar el pago de seguridad social y ARL de sus unidades. Por su parte, los alcaldes señalaron que, por ejemplo, mientras la tasa bomberil recauda 40 millones de pesos, el contrato podría superar los 200 millones.

La directora del Dagran, Vanessa Paredes, defendió entonces que, pese a la falta de contratos en algunos municipios, los cuerpos de bomberos han acudido cuando se les necesita.

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Qué se espera

Mientras se define la partida presupuestal para 2027, los Bomberos de Angelópolis permanecen a la espera de los recursos que requieren en el corto plazo para su funcionamiento. Mientras tanto, según la comandante, persiste el riesgo para atender cualquier emergencia.

Esta nota se basa en información publicada por Blu Radio y La FM, y en datos de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.