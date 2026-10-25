¡Qué boletiada! Joven usó un láser prohibido en la gradería norte y la pillaron en plena transmisión

Resumen: Una joven fue expuesta en plena transmisión del clásico paisa cuando usaba un puntero láser desde la gradería norte del Atanasio, tribuna destinada esta vez a la hinchada del DIM. La práctica está prohibida: la Ley 1445 de 2011 contempla multas y prohibición de ingreso a estadios, y el Código Penal prevé hasta prisión. Hace un mes otro hincha fue identificado en el mismo escenario. El llamado es a identificarla y sancionarla fuertemente.

El clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín dejó una postal que nada tiene que ver con el fútbol. En plena transmisión en vivo del partido de este domingo 25 de octubre, las cámaras expusieron a una joven que, desde la gradería norte del estadio Atanasio Girardot, usaba un puntero láser, una práctica que está prohibida dentro de los escenarios deportivos y que puede acarrear severas consecuencias para quien la comete.

En las imágenes, que de inmediato empezaron a circular en redes, se observa a la joven con el destello verde del dispositivo entre sus manos mientras mira a la cámara, acompañada por otro hincha del ‘poderoso’. Para este compromiso, la gradería norte fue destinada a la hinchada visitante del Deportivo Independiente Medellín, según lo dispuesto por la Mesa de Convivencia, Comodidad y Seguridad en el Fútbol de Medellín para el regreso de las dos barras al Atanasio.

La escena desató el rechazo inmediato de quienes seguían el partido por televisión, no solo porque este tipo de láser puede provocar daños oculares permanentes en jugadores, árbitros y otros asistentes, sino porque altera directamente el desarrollo del espectáculo y expone al club local a sanciones deportivas y económicas por algo que ocurrió en su tribuna.

Una práctica prohibida que la ley castiga con dureza

En Colombia, el tema no es menor. La Ley 1445 de 2011, que rige la seguridad y la convivencia en el fútbol profesional, sanciona con multa de cinco a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes y prohibición de acudir a escenarios deportivos de entre seis meses y tres años a quien pretenda ingresar, o esté en posesión, de armas u objetos peligrosos dentro de un espectáculo deportivo. Si concurren agravantes, la multa sube a entre ocho y quince salarios mínimos y la prohibición de ingreso puede llegar hasta los seis años.

El asunto puede escalar aún más. El artículo 359 del Código Penal, modificado precisamente por esa ley, contempla prisión de uno a cinco años para quien, dentro de un estadio, una tribuna o con ocasión de un evento deportivo, emplee sustancias u objetos peligrosos contra una persona, cuando la conducta no constituya otro delito. Además, la Dimayor suele castigar al club organizador por las fallas en los filtros de seguridad que permiten el ingreso de estos dispositivos, por lo que el costo nunca lo paga solo quien activa el puntero.

En el plano internacional los antecedentes sobran. La federación de Inglaterra fue multada con 30.000 euros en una Eurocopa después de que un aficionado apuntara con un láser al arquero Kasper Schmeichel, y en Sudamérica los clubes han recibido duras sanciones económicas por incidentes con estos aparatos. Los organismos rectores mantienen tolerancia cero porque un segundo de distracción malintencionada puede terminar con la carrera de un deportista.

No es la primera vez que pasa en el Atanasio

Hace apenas un mes, el 24 de septiembre, otro aficionado fue identificado por la transmisión de televisión mientras apuntaba con un láser a los jugadores de Millonarios en este mismo estadio, también durante un partido de Atlético Nacional como local. La cámara lo siguió hasta dejarlo en evidencia ante todo el país y las autoridades quedaron en deuda de aplicarle el castigo ejemplar que el caso ameritaba.

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El llamado es a identificarla y sancionarla fuertemente

La joven quedó grabada en plena transmisión nacional, de frente y con el dispositivo en la mano, por lo que identificarla es solo cuestión de tiempo si las autoridades y el club cruzan las imágenes con los registros de ingreso de la tribuna. El reclamo general es contundente: que se le aplique la sanción más fuerte que contemplan la ley y los reglamentos, empezando por la prohibición de volver a pisar un estadio de fútbol, para que casos como este no se sigan repitiendo impunemente en el Atanasio.

Mientras eso se define, en la cancha Atlético Nacional remontó y se quedó con el clásico 2-1 sobre Independiente Medellín, con goles de Edwin Cardona y Andrés Sarmiento tras el tanto inicial de Simarra, un resultado que devolvió al ‘verde’ a la punta de la Liga BetPlay y dejó al ‘poderoso’ en aprietos en la recta final de la clasificación.

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