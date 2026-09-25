Resumen: Con esta igualdad, la parte alta de la tabla de posiciones se mantiene liderada de manera indiscutible por el América de Cali con 24 puntos. Millonarios se ubica como su escolta directo en la segunda casilla con 20 unidades, mientras que Atlético Nacional permanece en el tercer puesto con 19 puntos.

Empate amargo en el Atanasio: Nacional y Millonarios igualaron en un clásico marcado por lesión, roja, láser y el debut de James

Minuto30.com .- En un encuentro que dejó más preocupaciones que buen fútbol, Atlético Nacional y Millonarios empataron 1-1 en el estadio Atanasio Girardot. El esperado clásico colombiano, dirigido por Lucas González y Alberto Gamero respectivamente, se caracterizó por un trámite soso, incidentes médicos y sanciones disciplinarias tanto dentro como fuera de la cancha.

El balance deportivo y extradeportivo de la jornada dejó los siguientes hechos destacados:

Los goles y las estadísticas: La escuadra ‘embajadora’ abrió el marcador al minuto 39 a través de Julián Angulo. Sin embargo, en la agonía del primer tiempo (45+3′), el recién llegado Andrés Felipe Reyes decretó el empate con un certero cabezazo. Aunque Nacional dominó la pelota con un 64 % de posesión y 12 remates (3 al arco), no logró doblegar a un Millonarios que, con apenas el 36 % de tenencia y 4 remates totales, se llevó un punto valioso.

En medio de la falta de ideas del cuadro local, el momento cumbre para la afición fue el estreno oficial de James, quien ingresó al terreno de juego sobre el minuto 60 en sustitución de Juan Manuel Zapata.

Sold out

Al Atanasio no le cabía «ni una aguja»; la hinchada verdolaga respondió; no solo era para ver uno de los clásicos del fútbol colombiano, era para ver el debut de James ante su hinchadas; por primera vez tocando el balón en el gramado local, luego de que dos partidos jugara por fuera de casa.

Alarma por ‘Chicho’ Arango

La nota preocupante para el ‘verde’ llegó tras un fuerte choque del delantero con Stiven Vega, el cual comprometió su rodilla derecha. Arango tuvo que abandonar el campo entre lágrimas, dejando una profunda conmoción en el estadio y a la espera de un parte médico oficial.

Los aficionados se preocupan, pues Chicho era el reemplazo de Morelos, lesionado y baja al menos 4 semanas más.

Expulsión en el epílogo

El equipo antioqueño terminó jugando con 10 hombres luego de que Andrés Sarmiento viera la tarjeta roja directa en el minuto 85, producto de una fuerte entrada con los taches sobre el tobillo del jugador Rodrigo Ureña.

Y como si fuera poco… apareció «el del láser»

En las tribunas, las cámaras dejaron en evidencia a un aficionado que hostigaba a los jugadores visitantes con un láser verde, creyendo pasar desapercibido. Las autoridades intervinieron de inmediato, activando la Ley de Seguridad y Convivencia en el Fútbol para proceder con su expulsión del recinto y la aplicación de las respectivas multas económicas.

Con esta igualdad, la parte alta de la tabla de posiciones se mantiene liderada de manera indiscutible por el América de Cali con 24 puntos. Millonarios se ubica como su escolta directo en la segunda casilla con 20 unidades, mientras que Atlético Nacional permanece en el tercer puesto con 19 puntos.