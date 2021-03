«Ese fue el error de diciembre»: Claudia López pide no reunirse ni viajar en Semana Santa con personas con las que no conviven

Luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López anunciara que la capital del país tendrá toque de queda nocturno en Semana Santa, en las últimas horas la mandataria dio a conocer otras medidas para evitar que se aumente la curva de casos Covid.

Y es que de acuerdo a López, aunque Bogotá se encuentra -en general- en alerta amarilla se deben tomar medidas para evitar que la situación se salga de control, por lo que el toque de queda nocturno empezará desde el viernes 26 de marzo, hasta el lunes 29; y desde el miércoles 31 de marzo, al lunes 5 de abril entre las 12 de la media noche y hasta las 5 de la mañana.

Asimismo, la mandataria expresó que: «Durante Semana Santa no vamos a hacer reuniones ni a viajar con familiares y amigos que no convivamos, ese fue el error de diciembre y no lo podemos volver a repetir (…) No va a haber procesiones, ni el rito del lavado de pies, ni misa de procesión del Viacrucis, cerrado el camino a Monserrate y no puede haber aglomeraciones».

Además, López recalcó que en esos días del toque de queda nocturno «a las 12 todo el mundo debe estar en su casa, toda la ciudad funciona hasta la media noche» y que Bogotá se va para Semana Santa con la pandemia bajo control.

Acogiendo las medidas del Gobierno Nacional para ciudades que, como Bogotá, están en el 55% de ocupación de UCI estará restringida la movilidad desde el viernes 26 de marzo, hasta el lunes 29; y desde el miércoles 31 de marzo, al lunes 5 de abril entre las 12AM y hasta las 5AM. pic.twitter.com/jbPbQY8c1u — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) March 25, 2021