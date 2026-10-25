Bogotá reporta 478 capturas en una semana: cayó ‘El Gordo’ y el ‘Depredador’ de Juan Amarillo

Resumen: Bogotá cerró una semana de operativos con 478 capturas. Entre los casos están alias 'El Gordo', buscado por homicidio, un hombre señalado de violencia sexual en el humedal Juan Amarillo, dos presuntos responsables de un hurto millonario en Suba, una incautación de más de 700 kilos de marihuana y la captura del presunto feminicida de una joven gestante en Ciudad Bolívar.

Una semana de operativos en la capital del país dejó 478 personas capturadas. Según el balance conocido este domingo 25 de octubre, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia trabajaron de manera coordinada para golpear delitos como homicidio, feminicidio, violencia sexual, hurto y tráfico de drogas.

Entre los casos que más resaltaron las autoridades están la captura de alias ‘El Gordo’, uno de los más buscados por homicidio en la ciudad, la detención de un hombre señalado de agredir sexualmente a mujeres en el humedal Juan Amarillo, la caída de dos presuntos responsables de un hurto millonario en Suba y una incautación de más de 700 kilos de marihuana.

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Cayó alias ‘El Gordo’, uno de los más buscados por homicidio

La ofensiva contra los homicidios tuvo uno de sus resultados más importantes con la captura de alias ‘El Gordo’, quien aparecía en el cartel de los más buscados por este delito en Bogotá. Fue detenido en cumplimiento de una orden judicial en el barrio Guacamayas, en la localidad de San Cristóbal.

Con este caso, la Policía Metropolitana reportó 64 personas capturadas por homicidio durante los últimos 60 días, a las que se suma la aprehensión de un adolescente. Entre los adultos hay señalados de participar en sicariato, feminicidio y hechos de intolerancia.

El caso del humedal Juan Amarillo

Otro de los golpes se dio en Turbaco, Bolívar, donde fue capturado un hombre conocido como ‘El Depredador del Humedal Juan Amarillo’. Allí llegaron investigadores de la Policía, de las seccionales de investigación criminal de Bogotá y Cartagena y de la Fiscalía.

El hombre es investigado por hechos de violencia sexual y hurto que habrían afectado a siete víctimas, entre ellas mujeres adultas y menores de edad. De acuerdo con la investigación, las habría intimidado con armas de fuego para llevarlas a zonas boscosas del humedal, en la localidad de Suba.

Para identificarlo, los investigadores recurrieron a análisis genéticos hechos con Medicina Legal, entrevistas forenses, reconocimientos fotográficos y labores de seguimiento. Después de su captura, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Más de 700 kilos de marihuana en una grúa

En el frente contra el tráfico de estupefacientes, uniformados incautaron más de 700 kilos de marihuana en el sur de la capital. El cargamento estaba escondido en una camioneta de estacas que era movilizada sobre una grúa, una forma de transporte pensada para pasar desapercibida.

Las primeras indagaciones apuntan a que la droga venía del departamento del Cauca y que su destino era el barrio Carvajal, en la localidad de Kennedy, donde presuntamente sería dosificada y vendida. Una mujer, que conducía el vehículo, fue capturada. Según el reporte policial, la incautación afectaría las rentas criminales en más de 150 millones de pesos y evitaría la circulación de cerca de 70.000 dosis.

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Capturado el presunto feminicida de una joven gestante

La Policía también capturó, mediante orden judicial, a un hombre señalado como presunto responsable del feminicidio de una joven que tenía tres meses de embarazo. Los hechos ocurrieron el 15 de marzo de 2026 cerca del parque La Joya, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde el cuerpo de la víctima fue hallado dentro de un carro de mercado, envuelto en una bolsa y atado de pies y manos.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía por los delitos de feminicidio agravado, tortura y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Las autoridades indicaron además que registra tres antecedentes por acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

La denuncia ciudadana, clave en los resultados

La Secretaría de Seguridad insistió en que la denuncia oportuna y el trabajo articulado con la Policía y la Fiscalía son fundamentales para identificar a los responsables, avanzar en las investigaciones y afectar las estructuras criminales.

La ciudadanía puede reportar emergencias en la Línea 123. Las autoridades recuerdan que la información que entrega la comunidad ayuda a orientar las acciones de las fuerzas de seguridad y a prevenir nuevos delitos en la ciudad.

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Los balances semanales, un pulso a la seguridad en Bogotá

Las cifras de capturas se han vuelto una constante en los reportes de las autoridades bogotanas, que las presentan como muestra de la presión sostenida contra las estructuras criminales. Los resultados de esta semana incluyen delitos de alto impacto, como el homicidio y las violencias contra las mujeres, además de golpes a las rentas ilegales del narcotráfico.

Todos los capturados, según lo informado, están a disposición de la Fiscalía, que definirá su situación jurídica mientras avanzan los procesos judiciales. Las personas señaladas deben ser consideradas presuntas responsables hasta que un juez emita una sentencia.