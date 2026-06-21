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Resumen: Las autoridades en Bogotá realizaron una semana de operativos que dejó más de 490 capturas relacionadas con delitos como hurto, fleteo, robo de vehículos y asaltos. En las acciones se logró la recuperación de elementos robados, la incautación de armas y la desarticulación de varias estructuras delincuenciales, incluyendo bandas dedicadas al paseo millonario y al atraco en transporte público.

Bogotá en ofensiva total: más de 490 capturas contra el crimen en una sola semana

Las autoridades en Bogotá reportaron una semana de resultados operativos contra distintas estructuras delincuenciales que operan en la capital, con un balance que supera las 490 capturas relacionadas con hechos de hurto, fleteo, robo de vehículos y otras modalidades de atraco.

De acuerdo con la información oficial, los procedimientos fueron desarrollados mediante labores de investigación, operativos focalizados y planes de reacción en diferentes puntos de la ciudad, lo que además permitió la recuperación de elementos hurtados, la incautación de armas de fuego y la judicialización de varios de los detenidos.

Golpe a estructuras dedicadas al paseo millonario

Uno de los resultados más relevantes fue la captura de ocho personas señaladas de integrar la estructura conocida como ‘Los Selectivos’, presuntamente vinculada a casos de paseo millonario en sectores del norte de Bogotá, especialmente en zonas de alta actividad nocturna como la Zona T.

Según las investigaciones, los implicados habrían identificado a sus víctimas en vía pública, ofreciéndoles servicios de transporte para posteriormente retenerlas y despojarlas de dinero y pertenencias, incluyendo movimientos financieros desde cuentas bancarias.

Dentro de los casos atribuidos a esta estructura se encuentra uno ocurrido el 3 de mayo de 2025, en el que se habrían realizado transacciones y compras por un valor cercano a los 145 millones de pesos.

Operativos contra el hurto de vehículos

En otra intervención policial, tras una persecución que se extendió por tres localidades de la ciudad, fueron capturadas cinco personas presuntamente involucradas en el hurto de automotores.

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Durante el procedimiento, los señalados habrían disparado contra los uniformados en medio de la huida. Finalmente, fueron interceptados y se logró la inmovilización de dos vehículos que presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación, además de la incautación de dos armas de fuego traumáticas.

Las autoridades indicaron que los detenidos cuentan con antecedentes por delitos como hurto, receptación, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y otros delitos asociados.

Capturas por hurto a usuarios del transporte público

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En otro operativo, un plan candado permitió la captura de dos hombres señalados de participar en el robo a pasajeros de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en la localidad de Kennedy.

Los presuntos responsables fueron ubicados cuando se movilizaban en un vehículo en el sector de Samper Mendoza. En el procedimiento fueron recuperados 14 teléfonos celulares y se incautó un arma traumática con munición.

Caso de fleteo en el sur de la ciudad

Finalmente, en la localidad de Bosa, las autoridades capturaron a un hombre señalado de participar en un caso de fleteo contra dos mujeres que habían retirado dinero de una entidad bancaria.

De acuerdo con el reporte, el implicado intentó huir arrojando un arma y un bolso con el dinero hurtado dentro del Cementerio de Piamonte, pero fue interceptado por las autoridades y dejado a disposición de la justicia.

Cerca de 500 delincuentes fueron capturados esta semana en Bogotá. Entre ellos, los presuntos integrantes de una banda dedicada al paseo millonario en zonas de rumba; varios señalados de hurtar vehículos y dos hombres implicados en un hurto masivo en Kennedy, a quienes les… pic.twitter.com/blurL2Ata1 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 21, 2026

Llamado a la ciudadanía

La Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123, como parte del fortalecimiento de la respuesta institucional frente a la delincuencia en la capital.