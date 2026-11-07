Resumen: Boca Juniors se coronó campeón de la Liga Profesional argentina 2026 al ganar la Tabla Anual con 63 puntos, fruto de 17 victorias, 12 empates y solo 3 derrotas en 32 partidos. El título se definió en la última fecha con un gol agónico del ecuatoriano Enner Valencia en el minuto 96, para el 1-0 sobre Defensa y Justicia en La Bombonera. Rosario Central terminó segundo con 62 puntos y Argentinos Juniors tercero con 60. El equipo de Rodolfo Arruabarrena cortó así una sequía de más de cuatro años sin títulos de Liga.

¡Boca Juniors es campeón de la Liga 2026! Un gol agónico de Enner Valencia le dio la Tabla Anual

Boca Juniors se consagró campeón de la Liga Profesional 2026 del fútbol argentino tras quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual, que reúne los puntos obtenidos en las fases regulares del Apertura y el Clausura. El conjunto Xeneize selló el título este sábado en La Bombonera con una victoria agónica 1-0 sobre Defensa y Justicia, gracias a un gol del ecuatoriano Enner Valencia en el sexto minuto de descuento.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena terminó la temporada con 63 unidades, producto de 17 victorias, 12 empates y apenas tres derrotas en 32 presentaciones. Una campaña que tuvo como principal característica la regularidad y que terminó con una definición para el infarto ante el Halcón de Varela.

Los números de una campaña contundente

El Xeneize convirtió 46 goles y recibió 23, por lo que cerró con una diferencia de gol de +23. Su efectividad fue del 65,6 por ciento de los puntos disputados, con un promedio de casi dos unidades por encuentro. Además, fue el equipo que menos perdió entre los tres principales candidatos al título.

La campaña tuvo dos etapas con rendimientos diferentes, pero con una constante: Boca siempre se mantuvo en la pelea por los primeros puestos.

En el Torneo Apertura, con Claudio Úbeda al mando del equipo, el Xeneize sumó 30 puntos en 16 partidos, con ocho triunfos, seis empates y dos derrotas. Convirtió 22 goles y recibió ocho. Aunque quedó eliminado en los octavos de final ante Huracán, los puntos obtenidos en la fase regular fueron fundamentales para la clasificación anual.

En el Torneo Clausura, ya con Arruabarrena en el banco, mejoró su rendimiento y sumó 33 unidades, también en 16 encuentros, con nueve victorias, seis igualdades y una sola caída. Marcó 24 goles y recibió 15. La diferencia estuvo especialmente en el tramo final: llegó a la última fecha con posibilidades concretas de quedarse con el campeonato y terminó sellando la consagración ante Defensa y Justicia.

Cierre invicto y victorias de peso

Uno de los datos más destacados de la campaña estuvo en el cierre del Clausura. Boca terminó invicto sus últimos diez partidos de la fase regular, con ocho victorias y dos empates, una cosecha de 26 puntos sobre 30 posibles.

En ese recorrido consiguió triunfos importantes ante San Lorenzo, Unión, Talleres, Independiente y River. La victoria en el Superclásico fue especialmente valiosa porque le permitió afirmarse en la cima de la Tabla Anual antes de la definición.

Una definición para el infarto

Boca llegó a la última fecha con 60 puntos, igualado con Argentinos Juniors y uno por encima de Rosario Central. Necesitaba ganar para no depender de otros resultados y cumplió con el objetivo de la manera más dramática.

El partido en La Bombonera fue muy parejo. Defensa y Justicia se plantó con autoridad y tuvo dos chances clarísimas para ponerse en ventaja: primero un mano a mano que el arquero Álvaro Montero contuvo de gran manera y luego un cabezazo de David Martínez que se estrelló en el travesaño. A los 38 minutos, Miguel Merentiel había abierto la cuenta para el local, pero el tanto fue anulado por un fuera de lugar por un margen mínimo.

Mientras tanto, en Rosario, Central le ganaba a Estudiantes de Río Cuarto con el gol de Julián Fernández, un resultado que en ese momento lo consagraba campeón. El Canalla terminó imponiéndose 2-0 y alcanzó las 62 unidades, por lo que a Boca solo le servía el triunfo.

Cuando el campeonato parecía tener otro dueño, apareció Enner Valencia. El ecuatoriano, que había ingresado por Leandro Paredes, capturó un rebote tras una floja salida del arquero Matías Borgogno y marcó el 1-0 en la última jugada del partido, para hacer delirar a La Bombonera y decretar el título.

Argentinos Juniors, el otro candidato, cayó 2-0 ante Huracán y finalizó con 60 puntos, en el tercer lugar de la Tabla Anual.

Fin de una sequía de cuatro años

Con este trofeo, Boca volvió a coronarse campeón de Liga después de más de cuatro años, desde aquella jornada histórica de octubre de 2022 en la que River le ganó a Racing en el Cilindro de Avellaneda y le entregó el título al Xeneize.

De esta manera, el equipo de la Ribera cerró una temporada con números contundentes y se quedó con el reconocimiento al equipo más regular del fútbol argentino: tres derrotas en 32 partidos, 63 puntos y una última victoria que llegó cuando el campeonato parecía escaparse.

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