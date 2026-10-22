¡Con los brazos abiertos! Alcalde de Barranquilla les dio la bienvenida a Boca Juniors y Atlético Mineiro

Resumen: El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, le dio la bienvenida a Boca Juniors y al Atlético Mineiro, que jugarán la final de la Copa Sudamericana 2026 el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la primera definición a partido único de este torneo que se juega en Colombia.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, les abrió las puertas de la ciudad a Boca Juniors y Atlético Mineiro, los dos finalistas de la Copa Sudamericana 2026, que definirán al campeón en la capital del Atlántico el próximo 21 de noviembre.

«¡FINAL DEFINIDA! Barranquilla recibirá a Atlético y Boca Juniors, el 21 de noviembre», confirmó la Conmebol en sus canales oficiales, con un video promocional de la ciudad bajo la etiqueta #LaGranConquista, apenas se cerraron las semifinales del torneo.

El martes en la noche, cuando se conoció la remontada de Boca Juniors en el Maracaná, el mandatario escribió en sus redes sociales: «¡Barranquilla ya tiene a su primer finalista de la Copa Sudamericana! ¡Bienvenido Boca Juniors y toda su hinchada! Los esperamos con los brazos abiertos en una ciudad que vive y respira fútbol. ¡Barranquilla está lista para una final inolvidable!».

Y este miércoles, tras la clasificación del ‘Galo’, completó el par de bienvenidas: «¡Bienvenido, Atlético Mineiro, a Barranquilla! La casa de la Selección Colombia abre sus puertas a otro gigante del fútbol sudamericano. ¡Aquí los esperamos con los brazos abiertos para vivir una final histórica!». Este segundo mensaje superó en pocas horas las 20 mil visualizaciones y los mil ‘me gusta’.

El equipo brasileño, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, perdió 2-0 ante Montevideo City Torque en el estadio Centenario, pero el 3-0 conseguido en la ida en Belo Horizonte le alcanzó para quedarse con la serie por un global de 3-2. En la vuelta, los uruguayos estuvieron cerca de la hazaña: Kevin Silva abrió el marcador al minuto 89 y Gary Kagelmacher puso el 2-0 al 93, pero el tiempo no alcanzó. La mala noticia para los brasileños fue la expulsión del ecuatoriano Alan Franco, que se perderá el partido definitivo.

Así las cosas, el estadio Metropolitano Roberto Meléndez será el escenario de un cruce de gigantes, el sábado 21 de noviembre, en la primera final de la Sudamericana que se juega en Colombia bajo el formato de partido único, vigente desde 2019. El horario del encuentro aún no ha sido confirmado oficialmente por la Conmebol.

Para Atlético Mineiro será la segunda final consecutiva del torneo. En la edición de 2025 cayó derrotado ante Lanús de Argentina en la tanda de penaltis, tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario, por lo que en Barranquilla buscará la revancha y el primer título de la Sudamericana en su historia. En su camino dejó en el camino a Red Bull Bragantino en octavos, a Santos en cuartos y a Torque en semifinales, y cuenta en sus filas con los colombianos Kevin Castaño y Mateo Cassierra, que podrían jugar la final en su propio país.

Del otro lado estará Boca Juniors, que reservó su boleto con una remontada de película: tras perder 1-0 la ida frente a Vasco da Gama en La Bombonera, ganó la vuelta 3-1 con goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes. El ‘Xeneize’ irá por su tercera Copa Sudamericana, después de los títulos conseguidos de manera consecutiva en 2004 y 2005. En su plantilla también hay presencia cafetera: el arquero Álvaro Montero y el extremo Sebastián Villa.

Será la octava vez en la historia que un club argentino y uno brasileño se citan en la definición del certamen continental, con dominio reciente de los argentinos: Racing se coronó en 2024 y Lanús en 2025.

Barranquilla, mientras tanto, ultima detalles para recibir la fiesta del fútbol sudamericano. El Metropolitano, casa habitual de la Selección Colombia y del Junior, atraviesa una ambiciosa remodelación que comenzó en enero, con una inversión estimada de 45 millones de dólares, grama híbrida y un aumento del aforo que lo llevará a recibir cerca de 60 mil espectadores.

La Federación Colombiana de Fútbol también celebró la definición del cruce y le dio la bienvenida al equipo brasileño, deseando «un maravilloso espectáculo en la disputa por la ‘Gran Conquista'».

Con las dos bienvenidas del alcalde Char, que se volvieron tendencia en redes con miles de interacciones, la ciudad ya vibra con una final que promete llenar el Metropolitano y poner los ojos de Sudamérica sobre la ‘Arenosa’ durante toda una semana.

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