¡Bienvenido a la Familia Roja! Andrés Felipe Altamar es el nuevo director deportivo del DIM

Resumen: El Deportivo Independiente Medellín hizo oficial este martes la llegada de Andrés Felipe Altamar como nuevo director deportivo. El barranquillero de 34 años, con paso por City Football Group, Los Ángeles FC y Barcelona SC, llenará la vacante que dejó Federico Spada en mayo y se sumará a la estructura deportiva del Poderoso de cara al 2027.

El Deportivo Independiente Medellín le dio a su hinchada una noticia que venía sonando desde hace semanas en los medios deportivos: Andrés Felipe Altamar es el nuevo director deportivo del club. La institución lo hizo oficial este martes 3 de noviembre a través de sus canales institucionales, con un mensaje que ya ilusiona a los seguidores del Poderoso: «Bienvenido a la Familia Roja».

El directivo barranquillero, de 34 años, asumirá el liderazgo del área deportiva de la institución con el propósito de continuar fortaleciendo el proyecto del Equipo del Pueblo, tal como lo señaló el club en su anuncio oficial. Su llegada llena la vacante que existía en la dirección deportiva del Medellín desde mayo pasado, cuando el argentino Federico Spada dejó el cargo.

Altamar llega al DIM con una hoja de vida amplia y valorada en el fútbol internacional. Según lo destacó la propia institución, es un profesional con amplia experiencia en dirección deportiva, scouting, gestión deportiva y desarrollo juvenil, con trayectoria en instituciones de América Latina, Europa y Estados Unidos.

A lo largo de su carrera ha desempeñado diferentes roles en organizaciones como City Football Group, el conglomerado que administra entre otros equipos al Manchester City, Los Ángeles FC de la MLS, Barcelona SC de Ecuador y Uniautónoma FC del fútbol colombiano, donde dio sus primeros pasos encargándose de la dirección deportiva y la búsqueda de talentos del cuadro atlanticense.

Su recorrido profesional se ha caracterizado por la identificación y captación de talento, la construcción de proyectos deportivos sostenibles y el liderazgo de equipos de trabajo desde una visión estratégica, humana y orientada al alto rendimiento, detalló el club en el comunicado.

En cuanto a su formación, el nuevo director deportivo cuenta con estudios en Administración de Empresas y Administración Deportiva, además de estudios especializados en scouting, identificación de talento y gestión deportiva con entidades como la CONMEBOL, la UEFA y la FA de Inglaterra.

Su nombre empezó a sonar con fuerza para el cargo desde finales de octubre, cuando varios medios deportivos lo señalaron como el principal candidato de la directiva roja para asumir la gerencia deportiva de cara a la temporada 2027. En ese momento el directivo seguía vinculado al Barcelona SC de Guayaquil, club al que llegó a comienzos de 2026 como secretario técnico y en el que terminó asumiendo la dirección deportiva en agosto, tras la salida de Matías Oyola.

Con su incorporación, el Deportivo Independiente Medellín continúa avanzando en el fortalecimiento de su estructura deportiva. El club aseguró que Altamar trabajará de la mano con el manager de relacionamiento deportivo e institucional y con el director deportivo de fuerzas básicas, reafirmando su compromiso con la planificación, el desarrollo integral de sus futbolistas y la consolidación de un proyecto que permita construir bases sólidas para el presente y el futuro de la institución.

«Andrés Altamar llega al Poderoso con el reto y la responsabilidad de aportar su conocimiento y experiencia al crecimiento del club, trabajando de manera articulada con todas las áreas para seguir construyendo un DIM campeón», señaló el equipo rojo en el anuncio.

El nuevo director deportivo se suma al proyecto que comanda desde el banco el técnico Luis Amaranto Perea, quien regresó al club después del Mundial con la ilusión de volver a pelear por los títulos. La llegada de Altamar se da en un momento clave para la planeación del equipo, que ya piensa en la conformación de su plantilla para el 2027, tanto para la Liga BetPlay como para la Copa BetPlay y un eventual torneo internacional.

La hinchada del Poderoso recibió la noticia con entusiasmo en redes sociales, donde el anuncio del club fue celebrado como el primer paso de cara al armado del próximo equipo campeón. Con un directivo joven, formado en las estructuras deportivas más exigentes del mundo, el DIM apuesta por una gerencia moderna que una la captación de talento con el sello de cantera que siempre ha distinguido al Decano del Fútbol Colombiano.

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