Independiente Medellín dejó escapar puntos en casa: cayó 0-1 ante Santa Fe en medio de polémica en Ditaires

Resumen: Independiente Medellín perdió 0-1 ante Independiente Santa Fe con un gol agónico de Víctor Moreno. El partido en Ditaires se vio empañado por la agresión con una moneda al jugador Daniel Torres.

Minuto30.com .- En un compromiso que careció de grandes emociones a lo largo de los 90 minutos, Independiente Santa Fe logró llevarse un botín de oro en su visita a Independiente Medellín. Con un solitario y agónico gol en la recta final del partido, el cuadro ‘Cardenal’ se impuso 0-1 en el estadio Ditaires de Itagüí, en un duelo válido por la fecha 13 de la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay.

El equipo dirigido por Amaranto Perea se quedó «viendo un chispero» en su propia casa. A pesar de mantener el control del balón con un 58% de posesión frente al 42% de la visita, el ‘Poderoso’ no logró capitalizar sus oportunidades. Las estadísticas reflejan la insistencia del cuadro local: 18 remates totales y 7 de ellos directos al arco, además de 6 tiros de esquina, que no fueron suficientes para vulnerar el cerrojo defensivo impuesto por los dirigidos por el técnico Pablo Repetto.

Por su parte, la escuadra capitalina apostó por la efectividad. De sus 11 remates generados durante el encuentro (5 de ellos con dirección a portería), les bastó una sola acción contundente para desequilibrar la balanza.

El gol que silenció a Itagüí y el impacto en la tabla

El punto de quiebre llegó al minuto 87, cuando el partido parecía destinado a un empate sin goles. Víctor Moreno apareció en el momento preciso para mandar el balón al fondo de la red y sentenciar la victoria a favor de Independiente Santa Fe.

Con este resultado, el equipo bogotano logra consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones, escalando hasta la quinta (5) casilla. Entre tanto, el Independiente Medellín desciende y se ubica parcialmente en el séptimo (7) lugar, manteniendo un margen ajustado dentro del grupo de los ocho clasificados.

Lunar en Ditaires: agresión a Daniel Torres

Más allá del resultado deportivo, el encuentro disputado este 5 de octubre dejó una nota altamente polémica y repudiable desde las graderías. El mediocampista Daniel Torres, actual jugador de Santa Fe y exreferente histórico del Independiente Medellín, fue víctima de una agresión por parte de un sector de la hinchada local.

Según se reportó, el jugador recibió un fuerte impacto que le provocó un corte en la cara, producto de un monedazo lanzado desde la tribuna por un aficionado y que le impactó en la nariz.

El lamentable incidente empañó el espectáculo deportivo y encendió nuevamente las alarmas sobre el comportamiento y la seguridad al interior de los escenarios deportivos del país. Se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Dimayor frente a las posibles sanciones para la plaza antioqueña.