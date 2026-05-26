¡Después del Mundial: regresa a casa! Luis Amaranto Perea es el nuevo director técnico del Independiente Medellín

Resumen: Perea no es un extraño en la institución. Debutó profesionalmente con el DIM en el año 2000 y fue pieza fundamental para conseguir la anhelada estrella de 200

Minuto30.com .- El «Equipo del Pueblo» tiene un nuevo timonel. En las últimas horas, el Deportivo Independiente Medellín (DIM) sacudió el mercado del fútbol profesional colombiano al anunciar oficialmente el regreso de un ídolo de la institución: Luis Amaranto Perea asumirá las riendas del equipo profesional.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el conjunto antioqueño le dio una cálida bienvenida a «Lucho», acompañando el anuncio con la hoja de vida que destaca su exitoso recorrido en el fútbol nacional e internacional.

📌 El anuncio oficial del «Poderoso»

Con un emotivo mensaje, la institución confirmó la llegada del exdefensor para comandar el proyecto deportivo:

«[🤩🔴🔵] Un referente de nuestra historia y del fútbol internacional vuelve a vestirse de ROJO y AZUL, esta vez para comandar al equipo de sus amores. Bienvenido nuevamente, Lucho, a tu casa. Que sea una linda historia por escribir.»

¿Qué significa la llegada de Perea al DIM?

[🤩🔴🔵] Un referente de nuestra historia y del fútbol internacional vuelve a vestirse de ROJO y AZUL, esta vez para comandar al equipo de sus amores.

Bienvenido nuevamente, Lucho, a tu casa.

Que sea una linda historia por escribir. pic.twitter.com/qFeszMhCHp — DIM (@DIM_Oficial) May 26, 2026

El arribo de Luis Amaranto genera una enorme expectativa entre la poderosa hinchada por varios factores clave: De asistente de Selección a técnico en propiedad: Perea llega tras un exitoso proceso como asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, cargo con el que se aseguró un lugar en el Mundial de 2026. Ahora, asume el reto de ser la cabeza principal del cuerpo técnico del Medellín. Misión: "Poner orden": Según ha trascendido en el entorno del club, el principal objetivo de Amaranto será poner orden táctico y disciplinario en el vestuario, aportando la jerarquía y experiencia que adquirió durante años en la élite del fútbol europeo y sudamericano. Sentido de pertenencia: Perea no es un extraño en la institución. Debutó profesionalmente con el DIM en el año 2000 y fue pieza fundamental para conseguir la anhelada estrella de 2002, rompiendo una sequía de 45 años sin títulos para el equipo. La hinchada roja espera que la disciplina, el liderazgo y la experiencia internacional de Luis Amaranto Perea sean los ingredientes que lleven al Independiente Medellín a escribir, como lo dice el club, una nueva y linda historia llena de triunfos.