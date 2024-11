Washington, 26 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presionó este viernes al Congreso para que saque adelante un acuerdo legislativo que impone mayores restricciones migratorias en la frontera sur del país a cambio de un nuevo paquete económico de ayuda a Ucrania.

En un comunicado, el mandatario pidió a los legisladores dar luz verde a este texto legal, que está siendo negociado por senadores del Partido Demócrata y del Partido Republicano, para "abordar la situación en la frontera".

"Si se toman en serio la crisis fronteriza, aprueben un proyecto de ley bipartidista y yo lo firmaré", argumentó el presidente.

Un grupo de senadores republicanos y demócratas negocia desde hace varias semanas un proyecto de ley que busca imponer mayores restricciones a la migración a través de la frontera, a cambio de un nuevo desembolso para financiar a Ucrania.

Sin embargo, el proyecto aún no cuenta el suficiente apoyo en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, para ser aprobado.

En una carta publicada también el día de hoy, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó que el proyecto de ley que se está negociando ahora mismo "morirá" al llegar a la Cámara Baja.

"Desde el día en que me convertí en presidente, he asegurado a nuestros colegas del Senado que la Cámara no aceptaría ninguna contrapropuesta si no resolviera realmente los problemas creados por las políticas subversivas de la administración (en la frontera)", agregó Johnson.

Los republicanos ya presentaron ante el hemiciclo en mayo del año pasado un proyecto de ley en temas de migración, que incluye medidas radicales como retirar el apoyo federal a las oenegés que prestan ayuda humanitaria a quienes cruzan la frontera sur de EE.UU.

Aún no se conoce públicamente el contenido de la pieza legislativa que negocian en el Senado, pero en las reuniones para sacarla adelante se ha propuesto reanudar las expulsiones en caliente en la frontera y expandir la capacidad del Gobierno para deportar a migrantes, entre otras medidas restrictivas, según informaron a EFE fuentes cercanas a las discusiones.

La Casa Blanca no ha confirmado estas filtraciones, pero sí ha señalado que Biden está "abierto a compromisos" si los negociadores logran reunir los apoyos suficientes, detalló por escrito a EFE un portavoz del Gobierno.

Por: EFE