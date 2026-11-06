Resumen: La Alcaldía de Bello presentó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes sus principales apuestas: la Escuela de Música, el Parque de Artes y Oficios y el patrimonio local. La ciudad pidió acompañamiento técnico para fortalecer su sector cultural.

Bello quiere que su cultura suene en todo el país: esto fue a pedirle al Ministerio

Una delegación de la Alcaldía de Bello viajó hasta Bogotá para llevar sus apuestas de cultura directamente al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en una visita formal con la que la ciudad busca posicionarse en la agenda cultural nacional y conseguir acompañamiento técnico para sus proyectos.

En el encuentro, los funcionarios bellanitas presentaron las necesidades, oportunidades, procesos y grandes retos que hoy enfrenta el sector cultural del municipio, y aprovecharon para mostrar el talento de su gente ante la cartera nacional.

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¿Quiénes fueron en la comitiva de Bello?

La delegación estuvo encabezada por Nabor Alexander Castaño Cano, secretario de Cultura de Bello, y la acompañaron Diego Fernando Díaz Patiño, gerente del Parque de Artes y Oficios (PAO); Carlos Alberto Pinto Santa, asesor externo, y Felipe Cardona Valencia, gerente de Proyectos Especiales del municipio.

Sobre la mesa estuvieron los temas que hoy son prioridad para Bello: el fortalecimiento de la Escuela de Música de Bello, que reúne a más de 1.800 integrantes; el papel del PAO como espacio de formación artística, y la protección y valoración del patrimonio y del talento local.

¿Qué le pidió Bello al Ministerio de Cultura?

Como resultado de la reunión, la Administración Municipal solicitó al MinCultura acompañamiento y asesoría técnica para seguir consolidando las políticas y los programas culturales que se adelantan en el territorio, una gestión con la que Bello reafirma su compromiso de impulsar este sector como motor de desarrollo, identidad y transformación social.

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La Escuela de Música es una de las joyas de la ciudad. Creada en 2005 como un programa de inversión social de la Alcaldía, ofrece formación instrumental, vocal y teórica a niños, jóvenes y adultos, y ha formado agrupaciones como la Banda Sinfónica, el coro polifónico y el ensamble de guitarras.

Sus músicos han puesto el nombre de Bello en alto: la Banda Sinfónica ganó el primer lugar en la categoría Especial del Concurso Nacional de Bandas Musicales en Paipa en 2014, al año siguiente participó en un encuentro internacional en Perú y en 2019 estuvo en el concierto del bicentenario de la independencia en el Teatro Colón de Bogotá junto a otras bandas sinfónicas del país.

Foto: Alcaldía de Bello

El Parque de Artes y Oficios, por su parte, es la gran obra de la ciudad. El proyecto recupera los antiguos talleres del Ferrocarril de Antioquia, declarados bien de interés cultural de la Nación, para convertirlos en un centro de formación en artes y oficios con un teatro de gran aforo para más de 600 personas, aulas para la Escuela de Música, espacios para artes plásticas y escénicas y un convenio con el SENA que beneficia a 1.600 aprendices cada año.

Solo en su primera fase, el PAO cuenta con una inversión de cerca de 82 mil millones de pesos, con el apoyo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en un terreno de 82.200 metros cuadrados que se está transformando en la nueva centralidad del norte del Valle de Aburrá.

De cara a lo que viene, la Alcaldía de Bello espera que el acompañamiento del MinCultura le permita fortalecer las capacidades de sus equipos, acceder a nuevas convocatorias y recursos nacionales y consolidar proyectos que beneficien directamente a los artistas, formadores y gestores del municipio.

Con la visita al Ministerio, Bello busca que esas apuestas reciban el respaldo técnico de la Nación para seguir creciendo y para que la cultura siga siendo una de las banderas de la ciudad, fiel a su tradición de «ciudad de los artistas».