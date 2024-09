Dubái, 2 dic (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, han pedido a los alcaldes "negacionistas" del cambio climático que abandonen el dogmatismo ideológico y actúen en pro de la sostenibilidad de sus ciudades por el bien de sus ciudadanos.

Ambos regidores han viajado a Dubái para asistir a la Cumbre del Clima que acoge el emirato, COP28, en la que, por primera vez desde que se celebran estas reuniones mundiales, se ha invitado oficialmente a alcaldes para participar en las negociaciones.

"El hecho histórico de que los gobiernos locales tengan presencia oficial en la COP, es tanto como decir que vamos a hacer posible que las cosas pasen, que se pasa de grandes resoluciones a su aplicación", ha dicho a EFE Collboni, que ha subrayado que las ciudades son responsables en gran medida de las emisiones y tienen mucho potencial para reducirlas.

Los alcaldes "no queremos competir" en competencias climáticas con otras administraciones, sino "colaborar" y hacer que las cosas pasen, según Collboni, que ha destacado que para lograrlo necesitan que se les tengan presentes a la hora de diseñar las políticas, porque son quienes deben llevarlas a la práctica, y, sobre todo, que se les permita tener acceso a la financiación.

"Las ciudades actuamos y cuando se actúa, se obtienen resultados, eso lo estamos demostrando. Las ciudades han presentado los resultados más interesantes desde el Acuerdo de París", ha asegurado a EFE Hidalgo, que ha subrayado la importancia de que, por fin, las ciudades estén "en la mesa de negociación".

En su opinión, este cambio obedece a que hay una "urgencia" y "tenemos que plantear soluciones más amplias para que el aire que respiramos no nos envenene".

"En una ciudad como París sabemos que en 30 años tendremos temperaturas de 50°", algo para lo que la ciudad no está preparada y, por tanto, habrá que adaptarla para que la vida en ella sea posible, según Hidalgo, que ha defendido la importancia de las soluciones urbanas en la lucha global contra el cambio climático.

Sin embargo, son muchos los regidores que no comparten esta visión climática y que no sólo no avanzan en soluciones si no que, como se ha visto tras las elecciones municipales en España, revierten actuaciones adoptadas por sus antecesores, como carriles bici, peatonalización de zonas o restricciones de circulación.

Los ciudadanos, los que pagan el coste

A esos alcaldes "les pediría que se preguntaran por qué España está sufriendo una de las peores sequías de su historia y que recapacitaran sobre qué impacto tiene en la salud de sus ciudadanos una mala calidad del aire. Les pediría que pensaran no solo en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones", ha opinado Collboni al respecto.

"Solo hace falta ver lo que está pasando, ya no estamos hablando de un futuro distópico donde las cosas se supone que pasarán (…) porque en España están pasando ya y la pregunta es ¿por qué negar lo que ya es una evidencia?", ha reflexionado el regidor, que ha subrayado que la calidad de vida de los ciudadanos depende de ello.

En su opinión, no reconocer el cambio climático es dogmatismo ideológico y afrontarlo ya no es sólo cuestión de ecologistas y progresistas, sino una cuestión "para la humanidad y el futuro de las próximas generaciones.

"Se están equivocando. Nadie puede decir a día de hoy que el cambio climático no tiene ninguna consecuencia sobre nuestras vidas", ha apuntado Hidalgo, que ha instado a abandonar el dogmatismo ideológico porque "la realidad nos llama a que pongamos en marcha acciones que permitan a la gente de vivir en nuestras ciudades, en nuestros países".

"Me da lástima que estén ahí encerrados en ese dogmatismo porque los que van a pagar el coste de todo son los ciudadanos, los jóvenes", a pesar de que son precisamente para los que deben trabajar, ha añadido la regidora de París, quien, no obstante, ha subrayado que, afortunadamente, la mayoría de los alcaldes de grandes ciudades son "más bien progresistas".

Por: EFE