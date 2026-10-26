¡Triplete histórico! Lamine Yamal gana por tercera vez el Trofeo Kopa y se acuerda de Cubarsí

Resumen: Lamine Yamal ganó por tercer año seguido el Trofeo Kopa al mejor jugador menor de 21 años. Recibió el premio de Shevchenko en Londres y dijo que Cubarsí también lo merecía.

Lamine Yamal sigue sumando trofeos a su vitrina y esta vez lo hizo en Londres. El delantero del Barcelona se quedó por tercer año consecutivo con el Trofeo Kopa, el premio que se entrega al mejor futbolista menor de 21 años de la temporada, en la previa de la entrega del Balón de Oro.

El joven español, que subió al escenario del London Palladium acompañado de su pareja y de varios familiares, recibió el galardón de manos de Andriy Shevchenko, leyenda del fútbol ucraniano.

Una temporada para recordar

Los números del extremo respaldan el premio. Lamine fue campeón de la liga española con el Barcelona y también levantó la Copa del Mundo con la selección de España. Además, terminó como el máximo asistidor del campeonato español y fue elegido como el mejor jugador de la competición.

En el Mundial su aporte en goles fue más discreto, pues solo marcó uno. Sin embargo, fue titular en todos los partidos menos en el debut frente a Cabo Verde y en la semifinal contra Francia se encargó de forzar un penalti.

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El gesto con Cubarsí

Lo más comentado de la noche no fue solo el trofeo, sino lo que dijo al recibirlo. Aunque el premio era para él, Lamine aprovechó su discurso para acordarse de su compañero de equipo, el defensor Pau Cubarsí, que también estaba entre los candidatos.

«Es un honor estar aquí y recibir este premio. Me hubiera gustado que aquí estuviese Cubarsí. Se lo merece también. Ojalá se lo hubiera llevado él», expresó el futbolista. Y agregó que es el tercer año que gana el reconocimiento y que se siente muy agradecido con su club y con la selección, por lo que debe seguir trabajando para conseguir más premios como este.

El momento más curioso llegó cuando Thierry Henry, uno de los presentadores de la ceremonia, le preguntó si ese era el trofeo que esperaba ganar esta noche, en una clara referencia al Balón de Oro. La respuesta de Lamine fue directa: quiere ganarlos todos, pero este en particular hubiera querido que fuera para Cubarsí.

La escena quedó registrada y se hizo viral en redes sociales, donde muchos aficionados destacaron la humildad del joven jugador de apenas 19 años.

Un premio con sello blaugrana

Hasta ahora nadie había conseguido llevarse el Trofeo Kopa más de una vez, pero Lamine ya lo hizo en tres ocasiones, todas seguidas. Es, además, un galardón que ha tenido un fuerte acento del Barcelona, pues antes que él también lo ganaron sus compañeros Gavi y Pedri.

En esta edición, el delantero se impuso en las votaciones a otros candidatos de gran nivel, entre ellos el propio Cubarsí y Yan Diomandé, jugador del Real Madrid.

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A la espera del Balón de Oro

Con este triunfo, Lamine empieza la noche con buen pie y con la ilusión de redondearla con el premio más importante del fútbol mundial. Es uno de los grandes favoritos para quedarse con el Balón de Oro, una carrera que comparte con Harry Kane y Kylian Mbappé.

El año pasado ya estuvo muy cerca, pues terminó en la segunda posición, solo por detrás de Ousmane Dembélé. Ahora, con una temporada en la que ganó la liga con el Barcelona y el Mundial con España, muchos creen que le llegó la hora de dar el gran salto.

Mientras se conoce el veredicto final, la imagen del joven futbolista levantando de nuevo el Kopa y acordándose de su compañero de zaga ya hace parte de lo mejor de la gala.

Mira la publicación del Balón de Oro sobre el premio: