Llevaban años abandonados: así transformarán siete bajos de puentes de Medellín

Resumen: - El alcalde Federico Gutiérrez anunció la recuperación de siete bajos de puentes de Medellín para transformar más de 20.000 metros cuadrados de espacio público. - Los espacios tendrán zonas verdes, iluminación, comercio y áreas de encuentro, y conservarán su carácter público. - Cuatro aliados privados invertirán más de $6.300 millones y asumirán el mantenimiento de los lugares intervenidos. - Medellín ya ha transformado otros bajos de puentes con técnicas como el mulch de colores y murales de arte urbano.

El alcalde Federico Gutiérrez anunció la recuperación de siete bajos de puentes de Medellín, una iniciativa con la que se transformarán más de 20.000 metros cuadrados de espacio público en diferentes puntos de la ciudad.

Proyección gráfica: Agencia APP

Con esta apuesta, la Alcaldía de Medellín busca convertir estos lugares en entornos seguros, iluminados y adecuados para el disfrute de la ciudadanía.

La iniciativa contempla la adecuación de estos espacios con zonas verdes, iluminación, comercio y áreas de encuentro para la comunidad, con el propósito de mejorar las condiciones del entorno, promover la apropiación ciudadana y recuperar lugares que durante años han permanecido abandonados o subutilizados.

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¿Quién financiará la recuperación de los bajos de puentes?

El proyecto cuenta con la participación de cuatro aliados privados que invertirán más de $6.300 millones y asumirán el mantenimiento de los espacios intervenidos, como parte de un trabajo articulado entre el sector público y el privado para contribuir al mejoramiento y cuidado de la ciudad.

Los espacios conservarán su carácter público y estarán destinados al disfrute de la ciudadanía. Con esta estrategia, Medellín avanza en la recuperación del espacio público, la revitalización de sus entornos urbanos y la construcción de lugares más seguros, verdes y accesibles para el encuentro ciudadano.

¿Qué dijo el alcalde Federico Gutiérrez?

«Ustedes han visto esos espacios debajo de los puentes que durante años han estado abandonados; pues los vamos a transformar en lugares llenos de vida para la gente. Vamos a recuperar siete bajos de puentes, más de 20.000 metros cuadrados de espacio público, para convertirlos en lugares seguros, iluminados, con zonas verdes, comercio y espacios para encontrarnos».

«Y como en Medellín todos lo sacamos adelante juntos, conseguimos cuatro aliados privados que invertirán más de $6.300 millones y se encargarán de su mantenimiento. Estos espacios seguirán siendo públicos, aquí no se está privatizando nada. Medellín es de su gente y cada rincón merece estar bien cuidado».

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¿Qué otros bajos de puentes ha transformado Medellín?

La recuperación de los bajos de puentes lleva tiempo gestándose en la ciudad. La Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas (Agencia APP) adelanta un programa para activar económicamente estos espacios, con el fin de que tengan una actividad económica sostenible y se genere un equilibrio en la ocupación y en la percepción de seguridad de estos lugares.

En julio de 2026, tras un proceso estudiado y concertado de más de tres meses, fueron adjudicados ocho bajos de puente a desarrolladores privados, mediante contratos de administración a 10 años que generarán recursos para el Distrito por $153 millones mensuales.

Entre los espacios adjudicados están los bajos del puente de la calle 4 Sur, entre las avenidas Regional y Las Vegas; el de la avenida El Poblado sobre Los Balsos; Punto Cero; el puente de la calle Colombia con carrera 80; San Juan con la 80; el intercambio de Bulerías y el de la carrera 65 con avenida 33.

Algunos de estos lugares ya muestran cambios. En los bajos del puente de la 4 Sur se aplicó una técnica conocida como mulch de colores, con astillas de madera pigmentadas que resisten la humedad y la luz solar, ideal para zonas donde la falta de sol y de agua dificulta la siembra de jardines. En el intercambio vial de Colombia con la 80, cuatro columnas fueron intervenidas con murales alusivos a la naturaleza, la mujer y el Metro de la 80.

Con el nuevo anuncio, la Alcaldía de Medellín espera que más ciudadanos se apropien de estos rincones y que los bajos de puentes pasen de ser lugares abandonados a puntos de encuentro, comercio y vida para las comunidades de la ciudad.