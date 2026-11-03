«Bájale tres rayas al show»: la «peinada» de Cathy Juvinao a Mafe Carrascal

Resumen: Las representantes Cathy Juvinao y Mafe Carrascal protagonizaron un fuerte cruce en X por la Ley de Sometimiento. Carrascal acusó a Juvinao de apoyar rebajas de penas a criminales y esta le respondió recordándole los beneficios que el Gobierno de Petro dio a grupos armados y los dos proyectos de sometimiento que presentó en 2023 y 2025. Juvinao defendió la aprobación de la ley como una salida para los criminales «que no sea bala y más bala».

Un duro cruce de declaraciones protagonizaron este martes 3 de noviembre las representantes a la Cámara Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, y María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, en medio de la discusión de la Ley de Sometimiento, una de las principales apuestas legislativas del Gobierno nacional que se debate contra reloj en el Congreso.

Todo comenzó cuando Carrascal cuestionó en su cuenta de X la participación de su colega en la votación de la iniciativa, al señalar que respaldaba beneficios judiciales para criminales.

«¿Nos sorprende? Cathy Juvinao haciéndole quorum y votando positivo la Ley de Sometimiento para beneficiar con rebajas de penas a lavadores, narcotraficantes y reclutadores de niños, niñas y adolescentes. A esta hora la única de su partido. Con los votos del Pacto no cuenten», escribió la congresista del Pacto Histórico.

La respuesta de Juvinao no se hizo esperar. La representante por Bogotá le contestó con un extenso mensaje en el mismo medio, en el que defendió su participación en el debate y le recordó a Carrascal varios episodios del Gobierno anterior.

«María Fernanda, aquí estamos los verdes votando y legislando, como es nuestro deber. Y aquí estás tú también votando, jaja. Bájale tres rayas al show. Y para que te enteres, me avalaron una proposición que elimina los beneficios que había para testaferros, porque yo vengo al Congreso a trabajar, a buscar acuerdos y a mejorar los proyectos, no a hacer un show barato en redes cada 5 minutos», afirmó Juvinao.

La congresista verde fue más allá y le preguntó a Carrascal por su silencio frente a decisiones del pasado Gobierno: «¿Dónde estabas cuando tu gobierno le dio beneficios a Calarcá, a Mordisco, al Clan del Golfo y al ELN a cambio de que reclutaran niñas y asesinaran firmantes de paz? ¿Dónde estabas cuando Petro elevó a gestor de paz al peor narcoparamilitar depredador de mujeres, Hernán Giraldo, y a Mancuso? ¿Dónde estabas en enero de 2025, cuando la Paz Total provocó el desplazamiento de más de 40.000 personas en una semana en el Catatumbo?».

En el mismo trino, Juvinao recordó los cuestionamientos por la presunta contratación de mujeres a cambio de favores en la Presidencia y le reclamó a Carrascal por su cercanía con el exministro Armando Benedetti: «A ti solo te interesaba que Benedetti te llenara puestos en el Ministerio del Interior, con los cuales, hay que decir, no diste medio resultado. Politiquera, puestera».

Además, la representante sacó a relucir que el expresidente Gustavo Petro presentó dos proyectos de sometimiento, en 2023 y en 2025, con más beneficios que la iniciativa actual. «Ustedes proponían que grupos armados ilegales, narcos y testaferros conservaran hasta el 12% de sus bienes. Eso sí era blanqueo de frente. Estabas muda, aunque quizás ni te enteraste porque tú no lees los proyectos de tu propia bancada», agregó.

Juvinao cerró su respuesta defendiendo la aprobación de la ley: «A mí sí me interesa, y mucho, que se apruebe esta ley de sometimiento. Es necesaria para el país, justamente para darle una salida a los criminales que no sea bala y más bala. ¿Este proyecto es perfectible? Sí, y acá estamos dando la discusión y radicando muchas propuestas para mejorarlo. Yo soy congresista para trabajar por el país, no para sabotear porque sí. Soy una mujer independiente y tengo la libertad de fijar criterio, algo que en la secta a la que tú perteneces está prohibido. Lo siento».

El cruce entre las dos congresistas se da en un momento decisivo para la Ley de Sometimiento, que ya fue aprobada en el Senado y adelanta su última discusión en la Cámara de Representantes. El proyecto, coordinado por el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, debe pasar en el Congreso antes del 4 de noviembre.

Según se conoció, la iniciativa ha tenido ajustes desde su radicación: se aclaró que los reclutadores de menores de 14 años no podrán acceder a los beneficios y, para delitos como lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, la libertad podría solicitarse después de tres años de cumplimiento de la pena, y no de un año como se planteaba inicialmente.

Catherine Juvinao, reconocida por sus debates en materia de control político, ha sido una de las voces de la Alianza Verde que ha decidido participar activamente en la discusión del proyecto, pese a las diferencias que el tema genera al interior de su partido y del resto de bancadas.

Lea también: ¡Por fuera del debate! Sacan a Iván Cepeda de la discusión de la ley de sometimiento

También te puede interesar: Dejaron las armas: dos presuntos integrantes de grupos armados se sometieron a la justicia en Meta y Guaviare