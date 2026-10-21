¡Por fuera del debate! Sacan a Iván Cepeda de la discusión de la ley de sometimiento

Resumen: La Comisión Primera del Senado aprobó este miércoles el impedimento radicado por Iván Cepeda, quien alegó un posible conflicto de interés por haber sido coautor de la Ley 2272 de 2022 y por su designación del gobierno Petro en la mesa de negociación con el ELN. El senador del Pacto Histórico no podrá participar en la discusión ni en la votación de la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella. El debate avanza con ponencia positiva tras ser negadas las ponencias de archivo que presentó la oposición.

La discusión de la ley de sometimiento, una de las principales apuestas legislativas del gobierno de Abelardo de la Espriella, arrancó este miércoles 21 de octubre en el Congreso de la República con una decisión que marcó la jornada: el senador Iván Cepeda quedó por fuera del debate después de que la Comisión Primera del Senado le aprobara un impedimento.

En la sesión conjunta de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, donde se adelantó el primer debate del proyecto, el senador del Pacto Histórico radicó un impedimento para participar en el trámite argumentando un «posible conflicto de interés». Cepeda explicó que fue coautor de la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de ‘paz total’, cuyo articulado podría ser modificado o derogado con la nueva iniciativa, y que además fue designado por el gobierno de Gustavo Petro como integrante de la delegación en la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El impedimento fue aprobado por la Comisión Primera del Senado con 13 votos a favor, por lo que el excandidato presidencial del Pacto Histórico no podrá participar en la discusión ni en la votación del proyecto en esta etapa del trámite legislativo. El momento quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el que se observa la votación con la que la comisión apartó al senador del debate.

Tras la decisión, la discusión subió de tono en el Capitolio. El senador Jonathan Pulido, ‘Jota Pe’ Hernández, aseguró que la senadora Isabel Zuleta, también del Pacto Histórico, podría ser recusada e incluso denunciada ante la Corte Suprema de Justicia por su designación en las mesas sociojurídicas de la ‘paz total’ en Medellín. Zuleta respondió que no tiene ninguna designación ni impedimento que la obligue a retirarse «de un asunto de interés general». Desde el otro lado del espectro político, el senador del Centro Democrático Rafael Nieto afirmó que la participación de la congresista en esos temas no genera impedimento para participar en la discusión.

La jornada también dejó reclamos de la oposición por el trámite. La senadora Carolina Corcho pidió dejar constancia de que a su bancada se le negó «de manera arbitraria» la discusión de una audiencia pública sobre el proyecto, lo que, según dijo, vulnera sus derechos como congresista.

La ley de sometimiento busca establecer los medios jurídicos para incentivar que miembros de grupos armados ilegales y organizaciones criminales se sometan a la justicia a cambio de beneficios, como rebajas de pena que, según el articulado, llegarían al 50 % para los integrantes de base y al 30 % para los altos mandos. La iniciativa hace parte del giro en la política de seguridad del Gobierno frente a la ‘paz total’ de la administración anterior y va de la mano con el estatuto antiterrorista que también impulsa el Ejecutivo.

El trámite tiene presión de tiempo: la propuesta se apoya en la Ley 418 de 1997, la ley de orden público, que pierde vigencia el próximo 4 de noviembre, cuando se venza la prórroga de cuatro años que hizo el gobierno de Gustavo Petro con la Ley 2272 de 2022.

En la misma jornada, las ponencias de archivo que presentó la oposición para hundir el proyecto fueron negadas en las Comisiones Primeras: con 13 votos por el no y 5 por el sí en el Senado, y 25 por el no y 10 por el sí en la Cámara. Con ese resultado, el debate avanzará con la ponencia positiva que radicó el oficialismo.

Cepeda, uno de los rostros más visibles de la política de ‘paz total’ del gobierno Petro, llega a este capítulo en medio de un momento político complejo: ganó la consulta interna del Pacto Histórico en octubre de 2025, pero en febrero de este año el Consejo Nacional Electoral le negó la inscripción a la consulta de la izquierda de marzo, por lo que tendrá que llegar solo a la primera vuelta presidencial.

Lea también: Corte Suprema abre indagación preliminar contra Iván Cepeda por presuntas irregularidades financieras en consulta del Pacto Histórico

También te puede interesar: ¿Qué es el Pacto de Valledupar? Las reuniones secretas que hoy salpican al gobierno Petro