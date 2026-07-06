Resumen: Este contundente mensaje de bienvenida fue replicado por el club bajo una premisa innegociable que hoy hace vibrar a la afición poderosa

El nuevo refuerzo del DIM llega desde Boca Juniors: con la firme promesa de ser campeón

Minuto30.com .- La hinchada del Deportivo Independiente Medellín (DIM) tiene un nuevo y gigantesco motivo para ilusionarse de cara a esta temporada. El ‘Equipo del Pueblo’ ha dado un verdadero golpe de autoridad en el mercado de pases al oficializar la incorporación del talentoso jugador argentino Agustín Martegani, quien llega procedente de nada menos que Boca Juniors.

El anuncio, realizado a través de las redes sociales oficiales de la institución, dejó ver a un jugador comprometido y con la ambición intacta, listo para enfundarse la sagrada camiseta roja y azul tras su paso por uno de los clubes más grandes del continente.

«Un desafío para lograr cosas importantes»

Más allá del peso mediático que trae su procedencia desde el fútbol argentino, lo que realmente cautivó a los seguidores del ‘Poderoso de la Montaña’ fueron las primeras declaraciones del futbolista. Martegani dejó claro que su llegada a Colombia no es un paso cualquiera, sino una apuesta rotunda por la grandeza.

«Elegí al Medellín porque quería asumir este desafío y lograr cosas importantes», sentenció el nuevo refuerzo.

Este contundente mensaje de bienvenida fue replicado por el club bajo una premisa innegociable que hoy hace vibrar a la afición poderosa: Martegani se viste de rojo y azul para ser campeón.

Con esta incorporación de cartel internacional, el DIM envía un mensaje claro a sus rivales en el Fútbol Profesional Colombiano y reafirma su intención de ser protagonista absoluto. Ahora, todas las miradas estarán puestas en el césped del Atanasio Girardot, esperando ver la calidad y jerarquía que el argentino trae desde La Bombonera.