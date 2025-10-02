b king entierro portada scaled
B-King ya descansa en paz en suelo paisa

Resumen: El cuerpo del cantante urbano B-King, asesinado en México, llegó a Medellín y recibió cristiana sepultura en una ceremonia privada. La familia pidió respeto ante el doloroso suceso

Minuto30.com .- El artista urbano Bayron Sánchez —conocido como B-King— recibió cristiana sepultura en Medellín. El joven, de 27 años, descansa en paz ahora en suelo paisa y cerca de su familia y amigos.

Amigos y familiares acompañaron hasta su última morada a Byron Sánchez, conocido como B-King. Foto: Minuto30.com

El cuerpo de B-King llegó a la ciudad este jueves 2 de octubre, procedente de México. La ceremonia de despedida se realizó 15 días después de su desaparición y posterior trágico deceso, y se llevó a cabo de manera privada; tampoco fue un evento multitudinario.

Se conocio además que a petición expresa de la familia, no se permitió el ingreso de la prensa para vivir su duelo en la intimidad.

Imagen de B-King, cuando salía del concierto en CDMX (izq), Aviso de la funeraria (c), Estado de la hermana de B-King, publicada el 1 de oct (izq)

Trágica muerte de B-King

B-King desapareció el pasado 16 de septiembre en Ciudad de México, tras ser visto por última vez en un gimnasio del exclusivo sector de Polanco, junto a su compañero Regio Clown.

Un día después, los cuerpos desmembrados de los artistas fueron hallados en una carretera solitaria, en un crimen que las autoridades mexicanas han vinculado a carteles de droga.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Así fueron dejados los cuerpos de los artistas colombianos en la carretera CDMX-Cuautla. @ChalcoSC

