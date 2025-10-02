B-King ya descansa en paz en suelo paisa

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El cuerpo del cantante urbano B-King, asesinado en México, llegó a Medellín y recibió cristiana sepultura en una ceremonia privada. La familia pidió respeto ante el doloroso suceso

Minuto30.com .- El artista urbano Bayron Sánchez —conocido como B-King— recibió cristiana sepultura en Medellín. El joven, de 27 años, descansa en paz ahora en suelo paisa y cerca de su familia y amigos.

El cuerpo de B-King llegó a la ciudad este jueves 2 de octubre, procedente de México. La ceremonia de despedida se realizó 15 días después de su desaparición y posterior trágico deceso, y se llevó a cabo de manera privada; tampoco fue un evento multitudinario.

Se conocio además que a petición expresa de la familia, no se permitió el ingreso de la prensa para vivir su duelo en la intimidad.

Trágica muerte de B-King

B-King desapareció el pasado 16 de septiembre en Ciudad de México, tras ser visto por última vez en un gimnasio del exclusivo sector de Polanco, junto a su compañero Regio Clown.

Un día después, los cuerpos desmembrados de los artistas fueron hallados en una carretera solitaria, en un crimen que las autoridades mexicanas han vinculado a carteles de droga.

