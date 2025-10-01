La ciudad de Medellín se prepara para despedir a uno de sus talentos, el cantante de música urbana Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King. El cuerpo del joven artista, brutalmente asesinado y desmembrado en México, llega este miércoles, 1 de octubre, al Aeropuerto Internacional José María Córdova, marcando el doloroso final de una desaparición que conmocionó a Colombia.

B-King, de 27 años, fue asesinado junto a su compañero, el DJ Jorge Herrera, alias Regio Clown, tras un viaje a México para una presentación musical con motivo de las fiestas patrias. La tragedia se cierne sobre la música urbana, que lamenta la pérdida de uno de sus talentos más prometedores.

Los días de terror que terminaron en un macabro hallazgo

El último rastro de los artistas se tuvo el 16 de septiembre. Según el relato de su mánager, los jóvenes salieron de un gimnasio en el exclusivo sector de Polanco, en Ciudad de México, para asistir a una reunión con una persona a quien se refirieron como «el comandante». Los artistas nunca regresaron.

Un día después, sus cuerpos fueron hallados desmembrados, envueltos en una lona y abandonados en una carretera desolada que de Ciudad de México conduce a Puebla, a solo una hora y veinte minutos del lugar donde fueron vistos por última vez. Los asesinos dejaron un cartel en el que los señalaban como «chapulines», un término que en el argot narco mexicano se usa para quienes se «tuercen» en un negocio ilícito, lo que indica una posible conexión con carteles de droga.

Las pistas clave para la investigación

La Fiscalía de México ha concentrado su investigación en dos elementos clave: el último mensaje del artista y el vehículo en el que se movilizaron. El celular de Bayron Sánchez lo habría ubicado por última vez en el populoso sector de Iztapalapa, y las autoridades buscan dar con los propietarios de un Mercedes Benz que al parecer fue utilizado para recoger a B-King y a Regio Clown para acudir a la misteriosa reunión.

El carro fue hallado en un parqueadero con otros vehículos de alta gama, y se presume que había sido lavado, lo que dificulta la recolección de evidencias.

El Último Adiós en Medellín

El cuerpo de B-King será trasladado a una sala de velación en el cementerio Campos de Paz, donde familiares y amigos se reunirán para darle el último adiós. La familia ha solicitado que quienes asistan al velorio lo hagan vestidos de blanco, como símbolo de paz y luz, para despedir al joven artista.

