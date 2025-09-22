«Tengo que contarte algo»: El escalofriante último mensaje de B-King antes de desaparecer en México

Resumen: B-King y Regio Clownn tenían una cita para almorzar con dos personas que, según él, eran conocidos de Regio. Sin embargo, no ha logrado tener comunicación con ellos y desconoce si los artistas llegaron o no al almuerzo

La desaparición del cantante colombiano Bayron Sánchez, conocido como B-King, y su compañero Jorge Herrera, alias Regio Clownn, en Ciudad de México, sigue generando interrogantes. Los artistas, de quienes no se tiene rastro desde el 16 de septiembre estaban en la capital mexicana para una serie de compromisos laborales que terminaron con sus misteriosas desapariciones.

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, ha revelado nuevos detalles sobre las últimas horas de los artistas, lo que ha generado más misterio en torno a su desaparición. Según el mánager, el día del suceso, los dos se encontraban en el hotel en el barrio de Polanco, y B-King le expresó a su mánager su deseo de ir al gimnasio, ya que es una persona «muy atlética».

Regio Clownn, quien reside desde hace varios años en el pais azteca, se ofreció a acompañarlo. El mánager, por su parte, se quedó en el hotel para cumplir otros compromisos. Ambos salieron hacia el gimnasio Smart Fit de Polanco y, estando allí, se les perdió el rastro.

La última comunicación que tuvo Gallego con B-King fue a las 4:36 de la tarde de ese martes. El cantante le informó que iría a almorzar con unos empresarios y que regresaría a las 7:30 p.m. para cumplir otro encuentro de negocios. Sin embargo, nunca llegó a la cita.

Un misterioso almuerzo del que no regresaron

Al principio, el mánager no se preocupó, pero a la 1:00 de la mañana empezó a inquietarse porque los mensajes de WhatsApp no le llegaban a los artistas. Fue en ese momento cuando se comunicó con la Policía para informar de la desaparición, pero las autoridades le indicaron que debía esperar 24 horas para hacer una denuncia formal.

Gallego aseguró que B-King y Regio Clownn tenían una cita para almorzar con dos personas que, según él, eran conocidos de Regio. Sin embargo, no ha logrado tener comunicación con ellos y desconoce si los artistas llegaron o no al almuerzo.

Según versiones extraoficiales, la última comunicación de B-King fue con su mejor amiga, Carolina, a quien le escribió un mensaje de voz en el que le decía que estaba bien y que tenía que contarle algo. Ese fue el último rastro que se tuvo de los artistas.

La última ubicación del celular de B-King lo ubicaba a 45 minutos de Polanco, en Iztapalapa. La Fiscalía de México se encuentra investigando el caso, mientras que la Embajada de Colombia en México y la Cancillería en Bogotá han activado los canales diplomáticos para dar con el paradero de los artistas.

