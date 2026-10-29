Resumen: Luz Mila está perdida desde la tarde del 28 de octubre de 2026 en el barrio Cristóbal, Medellín. La gatica está enferma y requiere cuidados especiales. Quienes tengan información pueden comunicarse al 3113228864.

¡Ayudemos a Luz Mila! Buscan en el barrio Cristóbal a una gatica enferma que necesita cuidados especiales

Luz Mila necesita volver a casa. Esta gatica se perdió en la tarde del miércoles 28 de octubre de 2026 en el barrio Cristóbal de Medellín. Su familia pide ayuda para encontrarla cuanto antes, pues está enferma y requiere cuidados especiales.

El llamado está dirigido a los habitantes del sector y a quienes hayan pasado por sus alrededores desde esa tarde. Si la han visto o saben dónde puede estar, cualquier información concreta sobre su ubicación puede ayudar a que sus cuidadores la encuentren.

Una búsqueda urgente en el barrio Cristóbal

La urgencia del aviso tiene que ver con su estado de salud. La información compartida para la búsqueda indica que Luz Mila necesita cuidados especiales, por lo que su familia insiste en la importancia de hallarla pronto. No se ha precisado cuál es su enfermedad ni qué tratamiento requiere.

En las fotografías del cartel se ve a una gatica de pelaje negro y ojos claros. Responde al nombre de Luz Mila, un dato que puede servir a quienes crean haberla reconocido en el barrio.

Las imágenes que acompañan esta publicación permiten observar su apariencia y compararla con la de una gatica que alguien haya visto en el sector. El punto de referencia informado para la pérdida es el barrio Cristóbal; no se ha indicado una dirección más específica.

Lea también: Buscan a Apolo, el perrito de antifaz negro que se perdió en Copacabana.

¿Tiene información sobre Luz Mila?

Quienes tengan noticias de la gatica pueden comunicarse al 3113228864, el número dispuesto para recibir información sobre su paradero.

Al contactar, es útil indicar el lugar donde fue vista, cuándo ocurrió y, si se cuenta con una fotografía reciente, compartirla para facilitar su identificación. El llamado también puede llegar a vecinos, comerciantes y personas que transitan habitualmente por el barrio.

Compartir este aviso con personas de Cristóbal y sectores cercanos puede ayudar a que alguien la reconozca. Su familia necesita encontrarla para que pueda recibir nuevamente los cuidados que requiere.

También te puede interesar: Rescataron a tres caninos de un criadero ilegal en Itagüí.