Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
Fotos

¡Ayudemos a Luz Mila! Buscan en el barrio Cristóbal a una gatica enferma que necesita cuidados especiales

Luz Mila se perdió en el barrio Cristóbal, Medellín, el 28 de octubre. Su familia busca apoyo para encontrarla: está enferma y necesita cuidados especiales.

Publicado por: SoloDuque

Luz Mila, gatica perdida en el barrio Cristóbal de Medellín
Foto: Redes Sociales
¡Ayudemos a Luz Mila! Buscan en el barrio Cristóbal a una gatica enferma que necesita cuidados especiales

Resumen: Luz Mila está perdida desde la tarde del 28 de octubre de 2026 en el barrio Cristóbal, Medellín. La gatica está enferma y requiere cuidados especiales. Quienes tengan información pueden comunicarse al 3113228864.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

Luz Mila necesita volver a casa. Esta gatica se perdió en la tarde del miércoles 28 de octubre de 2026 en el barrio Cristóbal de Medellín. Su familia pide ayuda para encontrarla cuanto antes, pues está enferma y requiere cuidados especiales.

El llamado está dirigido a los habitantes del sector y a quienes hayan pasado por sus alrededores desde esa tarde. Si la han visto o saben dónde puede estar, cualquier información concreta sobre su ubicación puede ayudar a que sus cuidadores la encuentren.

Una búsqueda urgente en el barrio Cristóbal

La urgencia del aviso tiene que ver con su estado de salud. La información compartida para la búsqueda indica que Luz Mila necesita cuidados especiales, por lo que su familia insiste en la importancia de hallarla pronto. No se ha precisado cuál es su enfermedad ni qué tratamiento requiere.

En las fotografías del cartel se ve a una gatica de pelaje negro y ojos claros. Responde al nombre de Luz Mila, un dato que puede servir a quienes crean haberla reconocido en el barrio.

Las imágenes que acompañan esta publicación permiten observar su apariencia y compararla con la de una gatica que alguien haya visto en el sector. El punto de referencia informado para la pérdida es el barrio Cristóbal; no se ha indicado una dirección más específica.

Lea también: Buscan a Apolo, el perrito de antifaz negro que se perdió en Copacabana.

¿Tiene información sobre Luz Mila?

Quienes tengan noticias de la gatica pueden comunicarse al 3113228864, el número dispuesto para recibir información sobre su paradero.

Al contactar, es útil indicar el lugar donde fue vista, cuándo ocurrió y, si se cuenta con una fotografía reciente, compartirla para facilitar su identificación. El llamado también puede llegar a vecinos, comerciantes y personas que transitan habitualmente por el barrio.

Compartir este aviso con personas de Cristóbal y sectores cercanos puede ayudar a que alguien la reconozca. Su familia necesita encontrarla para que pueda recibir nuevamente los cuidados que requiere.

También te puede interesar: Rescataron a tres caninos de un criadero ilegal en Itagüí.

Cartel de búsqueda de Luz Mila, perdida en el barrio Cristóbal de Medellín
Foto: Redes Sociales
Sigue a Minuto30 en Google Discover Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
Author Signature
Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
Anuncio
Minuto30 TV

El origen de esta celebración se remonta miles de años atrás con los celtas y su festividad conocida como Samhain.

Comentarios

Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.