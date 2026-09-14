¡Urgente! Fuerza Aérea ubica rastros de la avioneta desaparecida en inmediaciones del Parque Tatamá

Resumen: Aeronaves especializadas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana avistaron rastros de la avioneta en zona rural del municipio de Pueblo Rico, Risaralda. Los organismos de socorro y la Aeronáutica Civil avanzan en las labores de verificación sobre el terreno.

Minuto30.com .- Tras la pérdida de comunicación con la aeronave Cessna T-206 de matrícula HK-4985, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) activó de inmediato los protocolos de búsqueda y salvamento a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal (CNRP). Las acciones operativas permitieron ubicar las primeras pistas del aparato sobre las 7:30 de la mañana.

Fue una tripulación a bordo de un helicóptero UH-60 Black Hawk la que logró divisar, en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, indicios que corresponderían a la aeronave desaparecida.

Despliegue tecnológico en la zona de emergencia

El operativo de rastreo se ha concentrado sobre la vereda Oscordó, en jurisdicción del municipio de Pueblo Rico (Risaralda). Para afrontar las difíciles condiciones geográficas de la zona, la institución militar desplegó una flotilla conformada por aeronaves Bell-212, UH-60 BlackHawk y un avión C-90, este último equipado con sistemas avanzados de geolocalización para acotar el área de búsqueda.

Las misiones de verificación y acceso al punto exacto del hallazgo continúan en marcha. La Fuerza Aérea mantiene una coordinación permanente con la Aeronáutica Civil (Aerocivil), los organismos de socorro y las autoridades locales para consolidar la información sobre la condición del aparato y sus ocupantes.

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