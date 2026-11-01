¡Atroz! Presunto feminicidio en Chocó: asesinaron a una mujer y a su hija de cinco años

Una mujer de 41 años y su hija de apenas cinco años fueron asesinadas en un violento ataque registrado en la vereda Suramita, en la zona rural del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. En el mismo hecho, otra menor, de siete años, resultó herida y quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

¿Qué pasó en la vereda Suramita de San José del Palmar?

El hallazgo de los dos cuerpos sin vida fue reportado a las autoridades por la inspectora de Policía del municipio, quien alertó sobre lo ocurrido en una finca ubicada a aproximadamente tres horas y media del casco urbano de San José del Palmar.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la mujer y la niña presentaban heridas ocasionadas con un elemento contundente. Por ahora no se han revelado las identidades de las víctimas, mientras avanzan las diligencias de inspección técnica al lugar de los hechos.

San José del Palmar es un municipio ubicado en el occidente del departamento del Chocó, en el límite con el Valle del Cauca, y buena parte de su territorio es rural, con veredas alejadas a las que el acceso puede tomar varias horas desde el casco urbano.

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Niña de siete años herida quedó bajo protección del ICBF

En el mismo ataque resultó lesionada otra menor, de siete años, quien tuvo que recibir atención médica por las agresiones sufridas. Según el reporte oficial, la niña quedó bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el encargado de velar por sus derechos y acompañar su recuperación.

Las autoridades no han precisado el estado de salud actual de la menor ni cuál es su parentesco con las dos víctimas fatales del ataque.

Alcaldía y Personería rechazaron el presunto feminicidio

La Alcaldía de San José del Palmar calificó lo ocurrido como un feminicidio y, a través de sus redes sociales, manifestó su «más profundo dolor, indignación y repudio» por el crimen que «ha cegado la vida de dos de nuestras mujeres». En el comunicado, la administración municipal aseguró que «cualquier acto de violencia que atente contra la vida y la dignidad de las mujeres representa una herida abierta para toda nuestra sociedad» y que «ninguna forma de violencia de género tiene justificación ni cabida en nuestro municipio».

Por su parte, la personera municipal, Helen Johana Cuero Rivas, rechazó los hechos en nombre del Ministerio Público y calificó lo sucedido como un «acto atroz que deja dos víctimas fatales y una lesionada». «Estamos comprometidos a garantizar los derechos de toda la comunidad y vigilar que las instituciones presten en este caso», indicó la Personería, con especial énfasis en el rechazo a la violencia contra las mujeres y contra niñas, niños y adolescentes.

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¿A quién busca la Policía como presunto responsable?

Tras conocer la situación, la Policía Nacional activó sus capacidades de investigación criminal y dispuso el apoyo de unidades de Policía Judicial para adelantar las indagaciones, recolectar los elementos materiales probatorios y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que ocurrió el hecho violento.

Según las primeras investigaciones, el presunto responsable del crimen sería el compañero sentimental de la mujer, por lo que las autoridades ya adelantan labores para identificarlo y localizarlo. La institución rechazó cualquier acto de violencia contra la vida, en especial cuando involucra a niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a aportar información que permita dar con el paradero del señalado agresor a través de la línea 123 de la Policía Nacional.

El caso permanece bajo investigación por parte de las unidades de Policía Judicial, mientras la menor herida continúa recibiendo atención y acompañamiento por parte del ICBF. Las autoridades esperan que las pruebas recolectadas en la finca donde ocurrió el ataque permitan avanzar en la judicialización del presunto responsable de este hecho que conmociona al Chocó.