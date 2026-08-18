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Resumen: Una pareja de adultos mayores murió tras un violento episodio ocurrido en un apartamento de La Ceja, Antioquia. La mujer, de 70 años, falleció luego de sufrir graves lesiones en la cabeza, mientras que su pareja, de 78 años, murió posteriormente tras caer desde un tercer piso. Las autoridades investigan el caso y la Alcaldía activó acompañamiento psicosocial para familiares y residentes de la unidad.

¡Doble tragedia en Antioquia! Presunto feminicidio y suicidio sacuden a unidad residencial de La Ceja

Una tragedia relacionada con un presunto caso de violencia intrafamiliar dejó dos adultos mayores muertos en el municipio de La Ceja, Antioquia.

Los hechos se registraron en un apartamento ubicado en una unidad residencial de la zona urbana del municipio, donde una mujer de 70 años habría sido atacada por su pareja sentimental, un hombre de 78 años.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la víctima sufrió graves lesiones en la cabeza ocasionadas con un objeto cortocontundente. Tras la agresión, fue trasladada a un centro asistencial de La Ceja para recibir atención médica.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, la mujer falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

Su pareja murió tras caer desde un tercer piso

La situación tomó otro rumbo cuando la Policía Nacional y personal de la administración del edificio llegaron al lugar para atender el caso.

El hombre, identificado en los reportes como José Albeiro Toro Zapata, de 78 años, era la pareja sentimental de la mujer. Según la información conocida, al percatarse de la presencia de los uniformados y del personal que se encontraba en el edificio, se lanzó desde la ventana del apartamento, ubicado en un tercer piso.

El adulto mayor fue auxiliado por integrantes del Cuerpo de Bomberos y trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, las lesiones provocadas por la caída fueron de gravedad y posteriormente se confirmó su fallecimiento. De esta manera, el hecho terminó con la muerte de los dos integrantes de la pareja.

Autoridades investigan lo ocurrido

El caso es materia de investigación para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo la agresión contra la mujer y la posterior caída del hombre.

La información entregada por las autoridades se refiere al caso como un presunto feminicidio seguido del suicidio del presunto agresor, mientras avanzan las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

La víctima fue identificada como María Eugenia Cardona, de 70 años, según los reportes conocidos sobre el caso.

Alcaldía activó acompañamiento para familiares y residentes

Después de la tragedia, la Alcaldía de La Ceja puso en marcha un equipo interinstitucional para brindar acompañamiento a los familiares de las personas fallecidas y a los habitantes de la unidad residencial donde ocurrió el hecho.

La intervención contempla atención psicosocial ante el impacto generado por lo ocurrido y busca acompañar a las personas que pudieron verse afectadas por la situación.

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Luis Alejandro Agudelo, subsecretario de Familia y Entornos Protectores del municipio, explicó que la administración está acompañando tanto a los familiares como a los residentes.

«Nos encontramos brindando apoyo social a la familia de las personas fallecidas y acompañamiento a los habitantes de esta unidad residencial. La violencia intrafamiliar es un fenómeno que pocas veces inicia con hechos tan graves; inicia desde miradas, expresiones y silencios incómodos».

El funcionario también hizo énfasis en la importancia de reconocer oportunamente las señales de alerta relacionadas con posibles situaciones de violencia dentro del entorno familiar.

La Ceja recuerda sus rutas de atención

Ante este caso, la administración municipal reiteró que existen diferentes mecanismos disponibles para quienes necesiten orientación o acompañamiento frente a situaciones de violencia, conflictos familiares o afectaciones relacionadas con la salud mental.

Entre los servicios habilitados se encuentra la Línea Única 553 1313, destinada a brindar orientación psicosocial y atención relacionada con salud mental.

También está Cuidando Familias, programa que ofrece acompañamiento domiciliario mediante profesionales de psicología y trabajo social.

A estos servicios se suma la Comisaría Móvil, con atención presencial durante las 24 horas, así como la Patrulla Púrpura y la Subsecretaría de la Mujer, que hacen parte de las rutas de protección y atención disponibles para las familias.

El caso ocurrido en La Ceja dejó dos adultos mayores fallecidos y llevó a las autoridades municipales a reforzar el llamado para identificar oportunamente posibles manifestaciones de violencia dentro de los hogares.