Resumen: La noche de este 30 de septiembre, Atlético Nacional derrotó 3-1 a Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot, por la retrasada fecha 3; en un encuentro donde brilló la creatividad de James Rodríguez y el equipo visitante lució desdibujado bajo la dirección técnica de Sebastián Viera.

Nacional con «la magia» de James goleó a Junior en el Atanasio y a Teo «le dio risita»

Minuto30.com .- La noche de este 30 de septiembre, Atlético Nacional derrotó 3-1 a Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot, por la retrasada fecha 3; en un encuentro donde brilló la creatividad de James Rodríguez y el equipo visitante lució desdibujado bajo la dirección técnica de Sebastián Viera.

Andrés Sarmiento abrió el marcador rápidamente (8′) y Andrés Felipe Román selló la victoria verdolaga con un doblete (17′ y 71′). Por el lado del conjunto «Tiburón», Paiva logró el único descuento al minuto 24.

La figura

James Rodríguez fue inicialista y se convirtió en el eje creativo de Nacional. El mediocampista exhibió su visión de juego con pases precisos que fueron fundamentales para finiquitar las anotaciones locales.

Noche amarga para Teo

Teófilo Gutiérrez vivió un partido incómodo, evidenciando tensiones en la cancha con James Rodríguez por viejos roces de Selección. Al delantero barranquillero le anularon dos tantos (uno por fuera de lugar evidente y otro por una clara mano) y terminó esbozando una risa sarcástica desde el banquillo al minuto 71, cuando cayó el tercer gol en contra.

Regreso sin impacto: Al minuto 61, Luis Fernando Muriel ingresó al terreno de juego en reemplazo de Teófilo, regresando tras superar una contractura muscular. Sin embargo, su entrada no logró revertir la falta de peso ofensivo de su equipo.

Dominio absoluto: Las estadísticas reflejaron la superioridad local. Nacional registró un total de 21 remates, 7 de ellos al arco, mientras que un pálido Junior apenas intentó 6 disparos, siendo el gol su único remate a portería en todo el partido.

Nueva alarma médica para Nacional

A pesar del holgado triunfo, la preocupación en el banco paisa llegó en el minuto 51, cuando Andrés Sarmiento tuvo que salir por una molestia física. Esta situación agrava el panorama del departamento médico de Nacional, que ya lidia con las sensibles bajas de ‘Chicho’ Arango, Alfredo Morelos, Nicolás Rodríguez, Marlos Moreno y Andrés Reyes.

Con este resultado, Nacional se ubica segundo con 22 puntos, a dos del líder América.