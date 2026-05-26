Resumen: En las últimas horas se ha conocido un impactante video de cámaras de seguridad en el que se evidencia el violento ataque sicarial registrado el lunes 25 de mayo en el norte de Barranquilla

¡Qué «boleo» de bala! Así fue el terrorífico atentado en el norte de Barranquilla y en video quedó

Minuto30.com .- En las últimas horas se ha conocido un impactante video de cámaras de seguridad en el que se evidencia el violento ataque sicarial registrado el lunes 25 de mayo en el norte de Barranquilla. Las crudas imágenes muestran el momento exacto en que criminales fuertemente armados desataron el terror en plena vía pública.

Las impactantes imágenes del ataque

En el material audiovisual quedó registrado el minuto a minuto de la balacera ocurrida sobre la carrera 43B, entre las calles 84 y 85:

La emboscada: El video evidencia cómo luego de que llega a la empresa Atenas Seguridad Privada una camioneta blindada de la que se bajan varias personas, mientras hay escoltas a las afueras del lugar los delincuentes llegan en una camioneta blanca, se parquen metros más adelante de la puerta y cuando nadie lo espera, desde la camioneta blanca abren fuego contra escoltas y protegido.

Las autoridades confirmaron que en el lugar incautaron un fusil, una subametralladora y dos pistolas

El fuego cruzado: En la grabación se observa la ferocidad del intercambio de disparos, el cual obligó a decenas de transeúntes a correr desesperadamente y buscar refugio dentro de los locales comerciales vecinos para salvar sus vidas.

Momentos de pánico: La cámara captó el caos vehicular y el pánico colectivo que sacudió al exclusivo sector durante varios minutos de intensa balacera. Incluso llama la atención un taxi que tras superar a la camioneta blanca se devuelve, para detrás de la camioneta y se va en reversa.

Saldo del hecho de sangre

Gracias a la rápida reacción de las autoridades y al monitoreo de la zona, la Policía Metropolitana de Barranquilla logró la captura en flagrancia de tres de los presuntos delincuentes implicados en la balacera.

El reporte judicial confirmó que el ataque dejó inicialmente a seis personas heridas, cuatro de ellos escoltas y dos delincuentes. Horas más tarde, las autoridades médicas reportaron el fallecimiento de uno de los escoltads lesionados debido a la gravedad de los impactos de bala recibidos.

Las grabaciones en video ya se encuentran en poder de la Fiscalía General de la Nación y están siendo analizadas cuadro a cuadro para identificar a otros posibles cómplices que lograron escapar del lugar.

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