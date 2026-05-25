Cuatro escoltas y dos delincuentes resultaron heridos tras una balacera en el norte de Barranquilla

Resumen: Una balacera en el norte de Barranquilla dejó cuatro escoltas y dos sicarios heridos. El Gaula incautó un fusil y una subametralladora.

Una violenta mañana y caos de orden público sacudió el norte de Barranquilla este lunes 25 de mayo. Criminales fuertemente armados desataron una feroz balacera en las afueras de la empresa Atenas Seguridad Privada, ubicada en la carrera 43B con calle 84, presuntamente al ejecutar un atentado sicarial contra una persona protegida que iba llegando al lugar.

El ataque desató una reacción armada por parte de los escoltas del esquema de seguridad y de tropas del Gaula Militar del Ejército que se encontraban cerca del sector realizando labores operacionales.

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El intercambio de disparos, que obligó a los transeúntes a buscar refugio en locales comerciales, dejó un saldo de seis personas heridas y tres delincuentes capturados.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, entre los lesionados se encuentran cuatro escoltas privados encargados de la custodia de la víctima y dos de los sicarios involucrados en el asalto, quienes cayeron impactados por la rápida respuesta de las autoridades y las patrullas de vigilancia de la institución.

Tras el violento cruce de disparos, los uniformados lograron cercar a los delincuentes y decomisaron un arsenal potencia que incluía un fusil, una subametralladora y dos pistolas con las que pretendían cometer el homicidio.

La identidad del objetivo del atentado se mantiene bajo estricta reserva por motivos de seguridad, aunque las autoridades aclararon de manera preliminar que no funge como gerente de la firma de vigilancia. Unidades de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ya asumieron el caso para determinar qué estructura criminal está detrás del presunto intento de homicidio.

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