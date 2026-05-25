Resumen: Murió uno de los escoltas heridos en la balacera en Barranquilla. Autoridades confirmaron capturas y revelaron nuevos detalles del atentado.

Murió uno de los escoltas tras la brutal balacera en Barranquilla: revelan identidades de capturados

Nuevos detalles se conocen sobre la balacera en Barranquilla ocurrida en la mañana de este lunes 25 de mayo, luego de que las autoridades confirmaran la muerte de uno de los escoltas heridos durante el atentado armado registrado en inmediaciones de la calle 84 con carrera 43B.

La víctima fue identificada como Argenis Andrés, integrante del esquema de seguridad de la empresa Atenas Seguridad Privada.

El hombre permanecía bajo atención médica en la Clínica Bonnadona Prevenir, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas en el intercambio de disparos.

En la balacera en Barranquilla también resultaron lesionados otros tres escoltas identificados como Guillermo, Luis y Henry, quienes continúan recibiendo atención médica. Además, dos de los presuntos atacantes fueron capturados en medio del operativo y permanecen bajo custodia de las autoridades.

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La Policía Metropolitana confirmó la captura de Joel Andrés, alias ‘Diomedes’, y Daniel de Jesús. Un tercer detenido corresponde a un menor de edad, cuya identidad no fue revelada por razones legales.

Según las primeras investigaciones, el atentado iba dirigido contra un hombre que llegaba a la sede de la empresa de vigilancia y que contaba con esquema de protección. De manera preliminar, las autoridades indicaron que se trataría de Raúl, quien sería socio y protegido de la compañía.

El general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó que los atacantes fueron repelidos por los escoltas y por uniformados del Gaula Militar que se encontraban cerca del lugar, lo que desató el intenso intercambio de disparos.

Uno de los aspectos que más preocupa tras la balacera en Barranquilla es el armamento utilizado. Durante el procedimiento fueron incautados un fusil, una subametralladora y dos pistolas con proveedores de alta capacidad, armas poco comunes en este tipo de ataques urbanos.

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