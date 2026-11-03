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¡Atención! Rescatan el cuerpo de una persona en el río Medellín, a la altura de la Plaza Minorista

Un cuerpo sin vida fue rescatado del río Medellín, a la altura de la Plaza Minorista. Versiones extraoficiales indicarían que llevaba varios días en el río.

Publicado por: SoloDuque

¡Atención! Rescatan el cuerpo de una persona en el río Medellín, a la altura de la Plaza Minorista
¡Atención! Rescatan el cuerpo de una persona en el río Medellín, a la altura de la Plaza Minorista

Resumen: El cuerpo sin vida de una persona fue rescatado del río Medellín, a la altura de la Plaza Minorista. Versiones extraoficiales indican que tendría entre 25 y 30 años y que llevaba cerca de cuatro días en el agua, con signos de descomposición y golpes por el caudal. No se observarían signos de violencia a simple vista, pero la causa de la muerte solo la determinará Medicina Legal.

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Noticia en desarrollo. El cuerpo sin vida de una persona fue rescatado este martes del río Medellín, a la altura de la Plaza Minorista, en el centro de la ciudad. El hallazgo se reportó cuando alguien vio un cuerpo flotando en el afluente, en inmediaciones del puente Horacio Toro.

Según versiones extraoficiales, se trataría de una persona de entre 25 y 30 años, que habría permanecido cerca de cuatro días en el río. Las mismas versiones señalan que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición, por el tiempo transcurrido y por los fuertes golpes que habría recibido en el caudal.

De acuerdo con esas versiones, en el cuerpo no se observarían signos de violencia a simple vista. Sin embargo, la causa de la muerte no se puede establecer por ahora y solo podrá determinarla Medicina Legal.

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Orilla del río Medellín en el sector del hallazgo
Foto: Minuto30
Cauce del río Medellín a la altura de la Plaza Minorista
Foto: Minuto30

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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