¡Atención! Rescatan el cuerpo de una persona en el río Medellín, a la altura de la Plaza Minorista

Resumen: El cuerpo sin vida de una persona fue rescatado del río Medellín, a la altura de la Plaza Minorista. Versiones extraoficiales indican que tendría entre 25 y 30 años y que llevaba cerca de cuatro días en el agua, con signos de descomposición y golpes por el caudal. No se observarían signos de violencia a simple vista, pero la causa de la muerte solo la determinará Medicina Legal.