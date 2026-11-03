¡Atención! Rescatan el cuerpo de una persona en el río Medellín, a la altura de la Plaza Minorista

Resumen: El cuerpo sin vida de una persona fue rescatado del río Medellín, a la altura de la Plaza Minorista. Versiones extraoficiales indican que tendría entre 25 y 30 años y que llevaba cerca de cuatro días en el agua, con signos de descomposición y golpes por el caudal. No se observarían signos de violencia a simple vista, pero la causa de la muerte solo la determinará Medicina Legal.
Noticia en desarrollo. El cuerpo sin vida de una persona fue rescatado este martes del río Medellín, a la altura de la Plaza Minorista, en el centro de la ciudad. El hallazgo se reportó cuando alguien vio un cuerpo flotando en el afluente, en inmediaciones del puente Horacio Toro.
Según versiones extraoficiales, se trataría de una persona de entre 25 y 30 años, que habría permanecido cerca de cuatro días en el río. Las mismas versiones señalan que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición, por el tiempo transcurrido y por los fuertes golpes que habría recibido en el caudal.
De acuerdo con esas versiones, en el cuerpo no se observarían signos de violencia a simple vista. Sin embargo, la causa de la muerte no se puede establecer por ahora y solo podrá determinarla Medicina Legal.
Lea también: Flotando en las aguas del río Medellín, avistaron un cuerpo detrás del Parque Norte
También te puede interesar: Rescatan cuerpo sin vida del río Medellín: flotaba bajo el puente de la calle Colombia
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios