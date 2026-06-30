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Resumen: La tarde de este lunes festivo se vio interrumpida por el hallazgo de un cadáver flotando en el afluente. Autoridades ya trasladaron el cuerpo a Medicina Legal para su identificación.

Flotando en las aguas del río Medellín, avistaron un cuerpo detrás del Parque Norte

Minuto30.com .- Durante la tarde de este lunes festivo, ciudadanos reportaron el avistamiento de un cuerpo sin vida que flotaba en las aguas del río Medellín.

De acuerdo con los reportes, el cadáver fue divisado en el sentido sur-norte del afluente, específicamente a la altura de la parte trasera del reconocido Parque Norte, una zona de alto tránsito vehicular y cercano a varios puntos de interés de la ciudad.

Operativo de extracción y levantamiento

Ante el llamado de alerta de los transeúntes, las autoridades desplegaron un operativo en la zona para recuperar el cadáver antes de que la corriente lo arrastrara más al norte.

Unidades especializadas del Cuerpo de Bomberos de Medellín acudieron al lugar y fueron los encargados de realizar las maniobras de rescate para sacar el cuerpo de las aguas del río.

Una vez el cadáver fue puesto en tierra firme, autoridades realizaron la inspección técnica del cuerpo en el lugar de los hechos, acordonando la zona para recolectar posibles evidencias.

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Finalmente, el cuerpo fue remitido a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la persona fallecida, ni su género o edad aproximada. Será Medicina Legal la entidad encargada de realizar la autopsia de rigor para determinar las causas exactas de la muerte.

Este es el segundo cuerpo hallado en el río Medellín en menos de 48 horas.