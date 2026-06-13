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Resumen: Unidades del cuerpo de Bomberos y efectivos de la Policía Nacional llegaron al sitio para coordinar y ejecutar la extracción del cuerpo.

Rescatan cuerpo sin vida del río Medellín: flotaba bajo el puente de la calle Colombia

Minuto30.com .- Poco después de las 10:00 de la mañana de este sábado, 13 de junio, las autoridades locales fueron alertadas sobre la presencia de un cadáver en las aguas del río Medellín, lo que generó un rápido despliegue de los equipos de emergencia.

El cuerpo fue avistado en el sentido norte-sur del afluente, específicamente debajo del puente vehicular de la calle Colombia.

Según versiones extraoficiales, se trata de una persona cuya identidad aún es desconocida, con una edad estimada de entre 30 y 35 años. Al momento del rescate, vestía prendas de color negro.

Cuentan testigos, que el cadáver no presentaba signos evidentes de violencia, por lo que las causas exactas de la muerte quedaron por establecer.

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Unidades del cuerpo de Bomberos y efectivos de la Policía Nacional llegaron al sitio para coordinar y ejecutar la extracción del cuerpo.

Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se realizarán las labores científicas para su identificación y la respectiva necropsia.