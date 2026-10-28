Resumen: Megaland Bacano 2026 cambia de fecha y de escenario: será el 19 de noviembre en Vive Claro y no el 20 en El Campín, por ajustes en la programación del estadio. La nómina con Feid, Blessd y Farruko se mantiene. Quienes no puedan asistir pueden pedir la devolución del dinero por TuBoleta.

¡Atención! Megaland Bacano 2026 cambia de fecha y de lugar: así puede pedir la devolución de su boleta

Los organizadores del Megaland Bacano 2026 confirmaron, a través de un comunicado oficial, que el festival cambia de fecha y de escenario: ya no se realizará el 20 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, sino el jueves 19 de noviembre en Vive Claro.

El anuncio se conoció en la noche del martes, cuando en redes sociales comenzó a circular el comunicado en el que Megalive, RCN y los artistas participantes explican las razones del traslado y qué pasará con las boletas que ya habían sido compradas.

¿Por qué el Megaland se salió de El Campín?

Según el comunicado, el cambio responde a ajustes en la programación de actividades del estadio El Campín, un escenario que reúne grandes eventos deportivos y culturales en Bogotá.

Días atrás, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) le había pedido al concesionario del estadio no programar eventos musicales durante noviembre, con el fin de detener el uso no deportivo del terreno de juego y adelantar trabajos de recuperación de la gramilla, que ha quedado maltratada tras los últimos conciertos. La medida también alcanzó otras presentaciones previstas en el escenario, como la de Los Tigres del Norte, que tuvo que ser reprogramada.

La decisión se da en medio del debate público por el uso del estadio bogotano para espectáculos musicales y de los cuestionamientos a la gestión del concesionario Sencia por el estado de la cancha. Semanas atrás, el concierto de Fonseca también había sido trasladado a otro lugar por la misma razón.

En el documento, los organizadores señalaron: «Megalive, RCN y los artistas participantes entendemos la importancia del fútbol nacional y queremos que el deporte continúe desarrollándose en su casa. Por eso, hemos hecho un esfuerzo para trasladar el festival a otro escenario».

¿Para cuándo quedó y quiénes cantan?

Por razones técnicas relacionadas con el cambio de escenario, el festival se llevará a cabo un día antes de la fecha originalmente anunciada. La buena noticia para los asistentes es que toda la nómina de artistas se mantiene intacta.

El cartel de esta edición, la número 21 del Megaland, está encabezado por Feid y reúne a Blessd, Farruko, Aria Vega, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Andy Rivera, Dragón y Caballero, Hamilton, Emyl Rusev, Topboy y Mr. Plata, entre otros exponentes de la música urbana y de los géneros populares.

En la programación original, la apertura de puertas estaba prevista para el mediodía y las presentaciones comenzaban a media tarde, con ingreso solo para mayores de edad, salvo la tribuna Oriental Alta Familiar, que permite el acceso de menores desde los 12 años. Los detalles logísticos de la nueva sede están pendientes de confirmación por parte de la producción.

¿Qué pasa con las boletas?

Las entradas adquiridas para la fecha original siguen siendo válidas para el 19 de noviembre en Vive Claro. Sin embargo, los organizadores habilitaron una opción para quienes no puedan asistir con el nuevo calendario: las personas que compraron sus boletas para el 20 de noviembre y no puedan ir el 19 podrán solicitar la devolución de su dinero a través de la plataforma TuBoleta.

Las boletas para el festival se comercializan a través de TuBoleta, con precios que, según la información previa al cambio de sede, partían de los $61.400 para las localidades generales.

En el comunicado, la producción agradeció a las empresas vinculadas, a los patrocinadores, a los artistas y, especialmente, a los asistentes, «su enorme comprensión y apoyo» frente al cambio de último momento.

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Comunicado oficial de Megaland Bacano



