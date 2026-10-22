¡Atención! Estados Unidos revocó la visa a Ricardo Roa, Yahir Acuña y más políticos colombianos

Resumen: Estados Unidos revocó la visa a 21 colombianos, entre ellos el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa y el alcalde de Sincelejo Yahir Acuña, dentro de su política anticorrupción y contra el narcotráfico. La lista incluye a Wadith Manzur, Karen Manrique, dos exsenadores y un exalcalde de Envigado, y la medida se extiende a sus familiares.

El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó este jueves 22 de octubre la visa de ingreso a ese país de una veintena de colombianos, entre ellos el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, y el alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña Cardales. La medida hace parte de la política anticorrupción y contra el narcotráfico que aplica Washington en la región.

La decisión fue anunciada a través de un comunicado en el que el Departamento de Estado señaló que impuso restricciones de visa a 21 personas en Colombia, en el marco de su política destinada contra «ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o narcotráfico, socavan gobiernos democráticamente elegidos en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política».

Estos son los colombianos que se quedaron sin visa

De acuerdo con el listado divulgado por Washington, las restricciones de visa alcanzan a:

Ricardo Roa Barragán , expresidente de Ecopetrol.

, expresidente de Ecopetrol. Yahir Fernando Acuña Cardales , alcalde de Sincelejo.

, alcalde de Sincelejo. Wadith Alberto Manzur Imbett , senador electo y exintegrante de la Cámara de Representantes.

, senador electo y exintegrante de la Cámara de Representantes. Karen Astrith Manrique Olarte , representante electa a la Cámara de Representantes.

, representante electa a la Cámara de Representantes. Julio Elías Chagüí Flórez , exsenador.

, exsenador. Liliana Esther Bitar Castilla , exsenadora.

, exsenadora. José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.

La sanción no solo los cubre a ellos. Según el anuncio, la medida se extiende también a los familiares de las personas señaladas, que igualmente pierden la posibilidad de ingresar a territorio estadounidense.

La lista de los sancionados que circula en redes. Foto: Redes Sociales

Una campaña contra la corrupción en el hemisferio

«Hoy, el Departamento de Estado amplía su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región», señala el comunicado, que agrega que estas acciones «dan continuidad a los compromisos asumidos por nuestros socios en la Cumbre de Doral en marzo y en la declaración de los líderes de Escudo de las Américas del 22 de septiembre».

En el mismo texto, la administración del presidente Donald Trump aseguró que Washington «apoya al gobierno de Colombia en su labor para eliminar la influencia criminal, incluso en sus tribunales, fuerzas policiales y poder legislativo».

Ricardo Roa, el nombre más sonado de la lista

De los sancionados, el nombre más conocido es el de Ricardo Roa Barragán, quien fue presidente de Ecopetrol, la mayor empresa del país, durante el Gobierno de Gustavo Petro. Su salida de la petrolera estuvo rodeada de escándalos: la Fiscalía le imputó cargos por la presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de 2022 y el Consejo Nacional Electoral le impuso una sanción que los tribunales se encargaron de dejar en firme.

Roa llegó a la presidencia de Ecopetrol como uno de los hombres de mayor confianza del presidente Petro, de quien fue uno de los principales estrategas de campaña. Su paso por la empresa estatal estuvo marcado por cuestionamientos, investigaciones y hasta por el cuestionado manejo de su imagen, que le costó millones a la petrolera.

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Acuña, Manzur y los demás señalados

Yahir Fernando Acuña Cardales, actual alcalde de Sincelejo, ha sido una de las figuras más polémicas de la política sucreña en los últimos años, rodeado de controversias durante su administración. Wadith Alberto Manzur Imbett, por su parte, fue elegido senador en las elecciones de este año después de pasar por la Cámara de Representantes.

La lista la completan Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa; los exsenadores Julio Elías Chagüí Flórez y Liliana Esther Bitar Castilla, y José Ignacio Mesa Betancur, que además de excongresista fue alcalde de Envigado, en Antioquia.

Esta no es la primera vez que Estados Unidos toma una decisión de este tipo contra figuras colombianas. En septiembre de este año, Washington ya les había revocado la visa a Euclides Torres y a Martha Peralta, y en 2025 había hecho lo mismo con el presidente Gustavo Petro, cuya visa fue devuelta en marzo de 2026.

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