¡Sin visa para EE.UU.! Revocan las visas de Euclides Torres y Martha Peralta

Resumen: Estados Unidos revocó las visas de Euclides Torres y Martha Peralta y las de sus familiares, según informó el Departamento de Estado.

El Gobierno de Estados Unidos informó la revocación de las visas de los colombianos Euclides Antonio Torres Romero y Martha Isabel Peralta Epieyú, así como de las de sus familiares, en el marco de una nueva política migratoria anunciada por la administración de Donald Trump.

Según el Departamento de Estado, la medida hace parte de una política dirigida contra ciudadanos extranjeros y sus familiares directos que estarían relacionados con acciones que afecten gobiernos democráticamente elegidos mediante actividades vinculadas con corrupción o narcotráfico.

La decisión fue adoptada bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Esta disposición contempla restricciones de ingreso cuando las actividades o la entrada de una persona puedan tener consecuencias potencialmente graves para la política exterior estadounidense.

En el caso colombiano, los afectados señalados por el Departamento de Estado son Euclides Torres, empresario del Atlántico, y Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico y perteneciente al Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS.

El comunicado estadounidense no presenta la medida como una suspensión temporal, sino como una revocación de visas existentes. La decisión también cobija a familiares directos de las dos personas mencionadas.

Lea también: ¡Se les cayó la vuelta! Cuatro capturados y cuatro armas incautadas en Niquía

Washington explicó que la política busca, según su propia descripción, defender la gobernanza democrática en el hemisferio y enfrentar factores relacionados con corrupción y narcotráfico. El Departamento de Estado plantea además que podrá aplicar nuevas restricciones a medida que obtenga información adicional.

La medida se enmarca en las acciones anunciadas por Estados Unidos para varios países del hemisferio occidental. El Departamento de Estado sostiene que estas restricciones buscan proteger la seguridad, el Estado de derecho y los intereses de política exterior estadounidenses.

La revocación de las visas es una medida migratoria y, por sí misma, no constituye una condena judicial en Estados Unidos contra las personas afectadas.

Más noticias de Colombia