Petro recupera su visa de EE.UU., pero sigue en ‘lista Clinton’

Resumen: Gustavo Petro confirmó que Estados Unidos le devolvió la visa hasta el final de su mandato, aunque sigue en la lista OFAC del Tesoro.

La visa de Petro a Estados Unidos vuelve a estar en el centro del debate luego de que el propio presidente confirmara que el Gobierno estadounidense le restituyó el documento diplomático hasta el final de su mandato.

El tema había generado controversia desde septiembre de 2025, cuando el Departamento de Estado de EE. UU. decidió revocar la visa del mandatario colombiano.

En su momento, la decisión estuvo relacionada con lo que calificaron como “acciones imprudentes e incendiarias” durante una protesta pro palestina en Times Square, en Nueva York.

Tras varios meses de gestiones, la visa de Petro a Estados Unidos fue finalmente restituida. El propio mandatario confirmó la noticia y aseguró que el permiso se mantendrá vigente hasta el final de su periodo presidencial.

“Mi visa hacia Estados Unidos como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato. Después realmente no necesito visa”, expresó el jefe de Estado.

Lea también: ‘Sus declaraciones son falsas’: Noboa responde con dureza a Petro por supuestos bombardeos

Pese a este avance, otro punto clave sigue sin resolverse. Se trata de la permanencia de Petro en la lista OFAC, también conocida como “lista Clinton”, un registro del Departamento del Tesoro de EE. UU. que incluye a personas y organizaciones señaladas por presuntos vínculos con actividades como narcotráfico, lavado de activos o terrorismo.

Según versiones conocidas, durante un encuentro en Washington con Trump, el mandatario colombiano habría solicitado su exclusión de esta lista. No obstante, hasta ahora no se ha producido ningún cambio oficial en ese sentido.

El presidente Petro ha insistido en que no existe justificación para figurar en dicho registro y manifestó que espera que esta situación se resuelva pronto, luego de la restitución de su visa.

Más noticias de Colombia