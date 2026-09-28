Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un juez penal especializado de Antioquia condenó a 11 integrantes del ELN por reclutamiento ilícito y rebelión agravada, tras establecerse la incorporación de 60 menores de entre 8 y 17 años a las filas de la organización entre 2004 y 2018. La investigación documentó que algunos fueron captados mediante engaños y otros bajo amenazas o violencia, además de diferentes actividades y hechos de violencia que enfrentaron durante su permanencia en el grupo armado. Las penas llegan hasta 20 años y cuatro meses de prisión, pero el fallo fue apelado y todavía no está en firme.

¡Hasta 20 años de cárcel! 11 integrantes del ELN fueron sentenciados por reclutar a 60 menores

Un juez penal especializado de Antioquia condenó a 11 integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito de 60 niños, niñas y adolescentes. Los hechos investigados ocurrieron entre 2004 y 2018 en Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

Según las pruebas presentadas por la Fiscalía durante el juicio, las víctimas tenían entre 8 y 17 años cuando fueron incorporadas a la organización y pertenecían a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Algunos menores habrían sido captados mediante falsas promesas, mientras que otros fueron sometidos a amenazas o violencia física.

Una vez dentro de las estructuras armadas, los menores fueron destinados a diferentes actividades, entre ellas labores de vigilancia, preparación de alimentos, patrullajes, trabajos pesados y funciones como radioperadores. Algunos también participaron en combates, cobros de extorsiones e instalación de explosivos. Tres de las víctimas murieron mientras permanecían en las filas del ELN.

Las condenas contra los integrantes del ELN

Cuatro integrantes del Comando Central del ELN, COCE, recibieron la pena más alta: 20 años y cuatro meses de prisión. Se trata de Nicolás Rodríguez, alias ‘Gabino’; Eliécer Chamorro, alias ‘Antonio García’; Israel Ramírez, alias ‘Pablo Beltrán’; y Gustavo Giraldo, alias ‘Pablito’.

Entre los integrantes del Frente de Guerra Occidental condenados están Emilcen Oviedo, alias ‘Martha’ o ‘La Abuela’, quien recibió 14 años y dos meses; Miguel Hernández, alias ‘Jairo’, con 12 años y ocho meses; y Levis Polo, alias ‘Cholo’, e Isaac Tuberquia, alias ‘Bernardo’, ambos con penas de 11 años y 10 meses.

También fueron sentenciados Sunilda Hoyos, alias ‘Yeimi’; Carlos Agudelo, alias ‘Nelson’; y William Zapata, alias ‘Patacón’, quienes recibieron 11 años y ocho meses de prisión.

Esto le podría interesar:¡Alerta en Chocó! Aparecieron banderas y grafitis del ELN en viviendas

Lo que estableció la investigación

El proceso judicial también documentó otras situaciones de violencia sufridas por los menores durante su permanencia en las estructuras armadas. Las pruebas presentadas por la Fiscalía dieron cuenta de castigos, entrenamientos con armas, amenazas, lesiones, ajusticiamientos y hechos de violencia sexual.

En este último aspecto, la Fiscalía señaló que algunas niñas fueron sometidas por integrantes de la organización y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos.

El caso fue llevado a juicio oral por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quien presentó las pruebas relacionadas con la incorporación de los menores y las condiciones que enfrentaron dentro del grupo armado.

La condena fue apelada

Los 11 condenados fueron declarados personas ausentes durante el proceso. Ante esta situación, el juez ordenó expedir órdenes de captura y solicitar a Interpol la emisión de notificaciones rojas para facilitar su ubicación cuando la sentencia quede en firme.

Sin embargo, el fallo todavía no es definitivo, ya que fue apelado y deberá ser revisado en segunda instancia.

El proceso tenía un antecedente en noviembre de 2025, cuando un juez especializado de Antioquia había emitido sentido de fallo condenatorio contra los mismos integrantes por reclutamiento ilícito. La decisión conocida el 28 de septiembre de 2026 estableció las penas e incluyó además el delito de rebelión agravada.

Mientras avanza la apelación, las condenas permanecen como una decisión de primera instancia.