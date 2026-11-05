Ejército confirma el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja en Saravena, Arauca

Resumen: El Ejército Nacional confirmó el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández en Saravena, Arauca, y señaló al frente Domingo Laín Sáenz del ELN como presunto responsable. La oficial habría sido interceptada por dos hombres armados en una motocicleta. Las Fuerzas Militares activaron un operativo de búsqueda y el presidente De La Espriella exigió su liberación inmediata.

La subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández fue secuestrada en la tarde de este miércoles 4 de noviembre mientras se movilizaba por el casco urbano de Saravena, municipio del departamento de Arauca. El hecho fue confirmado por el Comando de la Décima Octava Brigada, que señaló como presuntos responsables a integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN.

De acuerdo con la información entregada por inteligencia militar, la oficial habría sido interceptada hacia las 5:00 de la tarde por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta, cuando se encontraba en la zona urbana de ese municipio araucano, uno de los más golpeados por la presencia de grupos armados ilegales en el oriente del país. Los hombres la habrían obligado a subir a la motocicleta y huyeron con rumbo desconocido.

Pantoja Hernández es orgánica del Grupo de Caballería Mediano N.° 18, unidad adscrita a la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, que tiene su asiento en Arauca y opera en esa región de frontera con Venezuela. Hasta el momento se desconoce el lugar donde permanece retenida.

Operativo de búsqueda de las Fuerzas Militares

Una vez conocida la situación, el Comando de la Brigada 18 activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda y los mecanismos de coordinación interinstitucional, con el propósito de establecer el paradero de la uniformada y lograr su pronta liberación.

En coordinación con la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional se adelantan acciones de búsqueda para dar con el paradero de la oficial y obtener resultados que permitan su pronto regreso.

El Ejército Nacional rechazó y condenó categóricamente el hecho, al señalar que «constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales a la libertad, la vida, la integridad personal y la dignidad humana, principios esenciales que deben ser respetados y protegidos en toda circunstancia».

La institución invitó a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya a la ubicación de la uniformada a través de la línea gratuita nacional 147 o del número de celular 3132971482, con absoluta reserva para quienes colaboren.

El presidente De La Espriella exigió su liberación inmediata

El presidente Abelardo De La Espriella condenó el hecho en la noche de este miércoles y exigió la liberación inmediata de la oficial, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. «No vamos a permitir que sigan utilizando el secuestro para intimidar a nuestra Fuerza Pública y desafiar la autoridad del Estado», afirmó el mandatario.

El jefe de Estado agregó que ordenó «desplegar todas las capacidades de nuestro Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para encontrarla y lograr su regreso sana y salva», y le advirtió directamente al ELN: «Se equivocaron de Gobierno». Además, exigió a los captores respetar la vida e integridad de la subteniente y liberarla de inmediato, sin condiciones.

Un departamento golpeado por los secuestros del ELN

El secuestro de la subteniente Pantoja Hernández se suma a otros plagios que se mantienen en Arauca y que son atribuidos a estructuras del ELN. Entre ellos están los de Rodrigo López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, secuestrados hace 17 meses, el 8 de mayo de 2025, cuando se desplazaban por motivos laborales hacia el municipio de Fortul.

Casi un año después de ese secuestro, en mayo de 2026, el ELN anunció un supuesto «juicio revolucionario» contra los dos funcionarios y contra dos agentes de la Dijín que también habían estado en cautiverio y fueron liberados un mes después. En un video conocido el pasado 18 de septiembre, los dos secuestrados le pidieron al presidente de la República intervenir para lograr su liberación.

El pasado 17 de agosto, esa misma guerrilla secuestró en Norte de Santander a tres agentes de la Policía y a un civil, cuando se movilizaban en un vehículo particular.

Mientras tanto, en redes sociales crece la campaña con la etiqueta #LibérenlosYa, con la que se exige el regreso de la subteniente y de todas las personas que permanecen en cautiverio en el país.

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Foto: Ejército Nacional