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Así están las vías en Medellín este sábado 10 de octubre: cierres y pasos restringidos tras secuelas de las fuertes lluvias

Las autoridades de movilidad invitan a todos los actores viales a planificar sus desplazamientos con tiempo: hay vías afectadas

Publicado por: SoloDuque

¡Árboles al piso en Medellín! Lluvias provocan caídas en varios sectores de la ciudad
Fotos sacadas de redes sociales.
Así están las vías en Medellín este sábado 10 de octubre: cierres y pasos restringidos tras secuelas de las fuertes lluvias

Resumen: La Secretaría de Movilidad de Medellín entregó el reporte actualizado de las novedades viales tras las lluvias. Conozca los cierres y pasos a un carril en la Av. 33, Pedregal, Cr. 65 y Belén

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Minuto30.com .- La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, entregó en la mañana de este sábado 10 de octubre de 2026 el balance actualizado sobre las novedades en las vías, registradas en la ciudad a causa de las fuertes precipitaciones y vendavales de las últimas horas.

Cuadrillas de la administración distrital, en articulación con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y los organismos de socorro, se mantienen desplegadas en territorio para remover árboles caídos, despejar escombros y retirar postes de energía colapsados con el fin de normalizar la circulación vehicular y peatonal.

Puntos viales con cierres y pasos restringidos este sábado

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades de tránsito, estos son los sectores que presentan afectaciones a la movilidad:

Vía antigua al mar (altura de la cárcel de Pedregal): Hay paso habilitado por un solo carril. Los árboles caídos fueron orillados a un costado de la vía mientras se completa su tronzado y retiro definitivo.

movil mar

Carrera 65 con Calle 2 Sur: Presenta cierre parcial de un carril. Aunque no se registra congestión severa en el punto, personal técnico de EPM adelanta maniobras para retirar un poste de energía que cayó sobre la calzada.

movil 65

Avenida 33 con Carrera 82: Cierre vial total por cuenta de la caída de un árbol de gran tamaño sobre la vía.

movil 33

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Calle 1 con Carrera 79AA: Presenta cierre total por impacto de árbol sobre la calzada.

movil 1

Carrera 76A con Calle 3C y salida hacia la Carrera 77A (#77A-05): Se registra obstrucción vial completa que impide tanto el tránsito de vehículos como el paso peatonal.

movil 76

Av. Guayabal con Cl. 2 Sur: La vía se encuentra habilitada mientras el personal de bomberos adelanta las labores de atención en el sector.

movil guayabal

Llamado a la precaución en las vías

Las autoridades de movilidad invitaron a todos los actores viales —automovilistas, motociclistas y peatones— a planificar sus desplazamientos con tiempo, tomar corredores alternos en los sectores de Belén y la comuna Laureles-Estadio, y circular con máxima precaución mientras concluyen los trabajos de limpieza y recuperación vial.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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