Resumen: Marlon, un joven de 21 años, murió tras permanecer cinco días en cuidados intensivos por las heridas que sufrió en un ataque con machete mientras paseaba a su perro en el conjunto Jardín Maiporé, de Soacha. La Policía Metropolitana capturó a un señalado agresor, que quedó a disposición de la Fiscalía. El caso se investiga como homicidio.

Salió a pasear a su perro en Soacha y un ataque a machete le quitó la vida cinco días después

Una salida cotidiana terminó en tragedia en Soacha, Cundinamarca. Marlon, un joven de 21 años, fue víctima de un violento ataque con machete la tarde del sábado 31 de octubre cuando paseaba a su perro por las zonas comunes del conjunto Jardín Maiporé, de la Ciudadela Maiporé. Tras permanecer cinco días en una unidad de cuidados intensivos, el joven murió por la gravedad de las heridas que sufrió durante la agresión.

De acuerdo con las primeras indagaciones de las autoridades, los hechos ocurrieron hacia las 6:00 p. m., cuando un hombre ingresó a las zonas comunes de la copropiedad armado con un machete y acompañado de una menor de edad que, según los reportes conocidos, portaba un cuchillo.

Un hombre con machete sembró terror en las zonas comunes del conjunto

La situación habría comenzado en las canchas deportivas del conjunto residencial, donde varias personas fueron intimidadas por el hombre armado. En medio de la confusión, algunos residentes corrieron hacia las porterías y otros puntos de la copropiedad en busca de refugio.

Marlon, quien no haría parte del conflicto que originó la agresión, fue atacado cuando sacaba a su mascota, una rutina que repetía a diario en su conjunto. Las cámaras de seguridad de la copropiedad registraron parte de los hechos y ese material hace parte de los elementos que revisan los investigadores del caso.

El ataque dejó, además, otras tres personas lesionadas, según el relato entregado por la madre de la víctima. En medio de la emergencia, un vigilante accionó un arma de fogueo mientras intentaba contener la situación, antes de la llegada de las patrullas de la Policía al conjunto residencial.

Marlon fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permaneció cinco días en cuidados intensivos luchando por su vida. Finalmente, el joven murió por la gravedad de las heridas causadas por el arma blanca.

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Capturado el señalado agresor

Tras atender la emergencia, la Policía Metropolitana de Soacha confirmó la captura de Maicol, identificado por las autoridades como el presunto agresor. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía y, tras la muerte de Marlon, el caso pasó a ser investigado como homicidio.

Las primeras indagaciones plantean que el episodio habría comenzado por una situación ajena a la víctima. Esa versión, incluida la posible relación con un conflicto personal, sigue siendo una hipótesis preliminar y no una conclusión judicial sobre el móvil del crimen.

Por ahora, la vinculación del capturado al caso corresponde a los señalamientos de la Policía y a la investigación que adelanta la Fiscalía, que no ha divulgado una decisión judicial de fondo sobre su responsabilidad en los hechos.

La familia de Marlon, entre tanto, ha pedido esclarecer qué motivó la agresión y establecer las responsabilidades de todas las personas que habrían intervenido en el ataque. La presencia de la menor de edad y las agresiones reportadas contra otros residentes del conjunto también hacen parte de la información que revisan los investigadores.

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Homicidios en Soacha venían a la baja

El homicidio del joven ocurre pese a la reducción de los indicadores de seguridad reportada en Soacha durante este año. Con corte a octubre, la Gobernación de Cundinamarca informó que los homicidios en el municipio habían disminuido 30 % frente al mismo periodo de 2025.

En el consolidado departamental, el Observatorio de Seguridad y Convivencia registró una reducción de 18,6 % en homicidios durante lo corrido de 2026, comparado con el mismo lapso del año anterior.

Las cifras describen una tendencia general positiva para el municipio, pero no modifican la gravedad de hechos como el ocurrido en Jardín Maiporé, donde una salida cotidiana a pasear al perro terminó en un ataque a machete que le quitó la vida a un joven de 21 años y dejó a otros residentes de la copropiedad afectados.

Las autoridades continúan con la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer por completo lo ocurrido en el conjunto residencial y establecer si hay más personas involucradas en el caso.