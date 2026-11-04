Resumen: Un juez envió a la cárcel a un taxista señalado de lanzarle una sustancia química a su expareja de 24 años en Aranjuez, Medellín, el 28 de octubre. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el 50 % del cuerpo y comprometió su visión. La Fiscalía le imputó feminicidio agravado en grado de tentativa y él no aceptó el cargo.

Ataque con ácido en Aranjuez: este fue el plan del taxista para citar a su expareja

El ataque con ácido del 28 de octubre en el barrio Aranjuez de Medellín terminó con un hombre en la cárcel. Un juez envió a Guillermo P. L., taxista señalado de lanzarle una sustancia química a su expareja, una joven de 24 años, a quien le dejó quemaduras en el 50 % del cuerpo.

La Fiscalía le imputó feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que el procesado no aceptó.

¿Cómo ocurrió el ataque con ácido en Aranjuez?

Según la investigación, el hombre habría convencido a su expareja de encontrarse con el argumento de hablar sobre sus hijos menores de edad. Ambos se movilizaban en el taxi que él conducía.

En un sector de Aranjuez, el conductor detuvo el vehículo y dijo que tenía una falla mecánica. Luego fue al baúl, sacó la sustancia y se la arrojó a la mujer, de acuerdo con los elementos probatorios de la Fiscalía.

La víctima sintió un intenso ardor y tuvo dificultades para ver. Le pidió que la llevara a un centro asistencial y él accedió.

¿Qué hizo después el señalado agresor?

La Fiscalía asegura que, durante el trayecto, el hombre la intimidó para que diera otra versión: que un habitante de calle le había lanzado la sustancia.

La mujer recibió atención de urgencias por lesiones en el rostro, el tórax y otras partes del cuerpo. Medicina Legal determinó quemaduras de segundo grado que pusieron en riesgo su vida y comprometieron su visión.

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¿Qué dijo la Fiscalía sobre los antecedentes?

Los investigadores establecieron que el ataque estuvo precedido por varios años de agresiones físicas, psicológicas y verbales. Esa violencia llevó a la mujer a terminar la relación.

La Fiscalía no precisó en su comunicado la composición de la sustancia utilizada ni si las afectaciones en la vista serán permanentes.

¿Cómo fue capturado?

Las autoridades también establecieron que el señalado agresor sufrió quemaduras durante el ataque y recibió atención médica. Después, uniformados de la Policía Nacional hicieron efectiva su captura.

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Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín lo presentó ante el juez, que le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.

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¿Qué dice la ley sobre los ataques con ácido?

El artículo 116A del Código Penal, incorporado por la Ley 1773 de 2016 (Ley Natalia Ponce de León), sanciona las lesiones causadas con agentes químicos, ácido o sustancias similares como un delito propio. La norma indica que la tentativa se rige por el artículo 27 del mismo código.

Según el texto de la ley, la pena es de 150 a 240 meses de prisión y multa. Si la conducta deja deformidad o daño permanente, sube a un rango de 251 a 360 meses, y si la deformidad afecta el rostro, la pena aumenta hasta en una tercera parte.

En este caso, la Fiscalía imputó feminicidio agravado en grado de tentativa y el proceso sigue su curso. Será un juez quien determine la responsabilidad del procesado.

¿Dónde pedir ayuda en Medellín?

La Alcaldía de Medellín cuenta con la Línea 123 Agencia Mujer, un servicio gratuito que funciona las 24 horas, todos los días del año. Para comunicarse, se marca el 123 y se pide que la llamada sea dirigida a la Agencia Mujer.

La línea ofrece orientación psicológica, intervención en crisis, asesoría y acompañamiento jurídico para mujeres en riesgo o víctimas de violencias. También puede llamar cualquier ciudadano que conozca un caso.

A nivel nacional, la Línea 155 brinda orientación a mujeres víctimas de violencia de género. Para denunciar, la Fiscalía tiene habilitada la Línea 122, además de las Unidades de Reacción Inmediata (URI).

Por ahora, el caso sigue en etapa judicial. Guillermo P. L. no aceptó el cargo y la Fiscalía deberá probar su responsabilidad en el juicio.