Resumen: Un ataque en Silvia, Cauca, con ráfagas de fusil contra la estación de Policía obligó a los habitantes a refugiarse y suspendió las clases.

¡A bala contra la Policía! Disidencias habrían atacado estación de Policía en Silvia, Cauca

Un ataque en Silvia, Cauca, alteró la tranquilidad de sus habitantes durante la mañana de este martes 13 de octubre, cuando hombres armados dispararon ráfagas de fusil contra la estación de Policía.

El hostigamiento sería atribuido a integrantes de las disidencias de las Farc y llevó a la comunidad a buscar refugio para evitar quedar en medio de los enfrentamientos.

De acuerdo con los primeros reportes, los disparos se prolongaron mientras los uniformados respondían a la agresión y solicitaban apoyo de las Fuerzas Militares. Ante el riesgo para la población civil, las instituciones educativas suspendieron las clases como medida preventiva, mientras varios habitantes permanecían resguardados en sus viviendas y establecimientos comerciales.

Hasta el momento de los reportes conocidos, no se había confirmado la existencia de personas heridas o fallecidas como consecuencia directa del ataque.

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Tras la incursión armada, unidades militares desplegaron maniobras para respaldar a los policías y atender la situación en el área urbana del municipio. La respuesta se desarrollaba de manera coordinada, mientras las autoridades buscaban contener la agresión y recuperar las condiciones de seguridad.

A estos acontecimientos se suman enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados ilegales en zona rural de Cajibío, además de un procedimiento en El Patía en el que las tropas frustraron un posible atentado con un taxi cargado de explosivos, según los reportes conocidos.

Mientras avanzan las acciones de la Fuerza Pública, la situación en Silvia mantiene la preocupación entre los habitantes, especialmente por las restricciones preventivas y el riesgo que representan los enfrentamientos en sectores urbanos.

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