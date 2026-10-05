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    La jugada le salió mal: video de atraco en Laureles ayudó a capturar a joven

    El atraco quedó grabado y las imágenes fueron clave para seguirle la pista a un joven de 18 años.

    Publicado por: Melissa Noreña

    La jugada le salió mal: video de atraco en Laureles ayudó a capturar a joven

    Resumen: Un video viral fue clave para capturar al presunto responsable de un atraco en Laureles, Medellín. Lo relacionan con otros hurtos en la ciudad.

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    Las imágenes de un atraco en Laureles que circularon en redes sociales fueron determinantes para capturar a un joven de 18 años, señalado como presunto responsable.

    En el video se observa cómo un hombre intimida con un arma de fuego a varias mujeres dentro de un local comercial para quitarles un computador y otras pertenencias.

    La orden de captura, por el delito de hurto agravado y calificado, se hizo efectiva gracias al trabajo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

    Durante la investigación, las autoridades relacionaron este atraco en Laureles con otros robos que siguieron una modalidad parecida. El 2 de septiembre, en Buenos Aires, se llevaron joyas, documentos y $1.874.000 en efectivo. Luego, el 11 de septiembre, en López de Mesa y Laureles-Estadio, fueron robadas joyas avaluadas en $12 millones y un computador ASUS, que más tarde fue recuperado y devuelto a su dueño.

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    Además, se estableció que el 26 de agosto el hombre habría sido sorprendido en San Jerónimo con objetos robados.

    El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, destacó que un video como el del atraco en Laureles, además de causar indignación, puede ser clave para dar con los responsables. También resaltó el trabajo de la Policía y la Fiscalía para unir los casos y concretar la captura.

    El funcionario aseguró que en la ciudad no habrá espacio para la impunidad de quienes amenazan y roban a los ciudadanos. Añadió que se seguirán usando las denuncias, las imágenes, la investigación criminal y la coordinación con la Fiscalía para frenar estos delitos.

    El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial para continuar el proceso. Según la Alcaldía, el hurto a establecimientos comerciales registra una reducción del 38% en Medellín.

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