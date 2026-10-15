Resumen: El alcalde de El Carmen de Viboral, Hugo Jiménez Cuervo, anunció nuevas medidas de seguridad tras el homicidio de un menor de 13 años. Las acciones incluyen más patrullajes, controles y acompañamiento a instituciones educativas. Además, expresó su solidaridad con la familia y aseguró que las autoridades trabajan para esclarecer el caso.

«Este hecho no quedará impune»: alcalde de El Carmen de Viboral tras crimen de un menor de 13 años

La Alcaldía de El Carmen de Viboral, Antioquia, anunció nuevas medidas de seguridad tras el homicidio de un menor de 13 años que conmocionó a la comunidad. El alcalde Hugo Jiménez Cuervo lideró un consejo extraordinario con representantes de la Fuerza Pública y organismos judiciales para coordinar acciones y revisar las estrategias que se implementarán en el municipio.

En la reunión participaron integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía General de la Nación, unidades de inteligencia e investigación de la Policía Nacional, el comandante del Distrito de Policía No. 6, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ejército Nacional, a través del Batallón Juan del Corral.

Durante el encuentro se analizaron las acciones institucionales frente al caso y las medidas para fortalecer la vigilancia en distintos sectores. La Administración municipal indicó que mantendrá el trabajo articulado con las autoridades mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Alcalde se pronunció tras la muerte del menor

En su declaración, Jiménez Cuervo lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con los familiares del niño y las personas cercanas que atraviesan esta pérdida. Asimismo, aseguró que las autoridades trabajan para establecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

«Hoy lamentamos la muerte de un menor de 13 años. Expresamos nuestra solidaridad con su familia y con quienes enfrentan esta pérdida. Las autoridades trabajan desde el primer momento para esclarecer lo ocurrido y este hecho no quedará impune», manifestó el mandatario.

El alcalde también se refirió al balance de seguridad del municipio y recordó que, antes de este homicidio, El Carmen de Viboral había completado 66 días sin registrar muertes violentas de este tipo. Según explicó, ese resultado estaba relacionado con el trabajo conjunto que desarrollan las instituciones encargadas de la seguridad.

«Trabajamos de manera permanente y articulada con la Policía, la Fiscalía y el Ejército por la seguridad de nuestro municipio. Es significativo que completáramos 66 días sin homicidios, un resultado de ese esfuerzo conjunto que seguiremos defendiendo con la misma determinación», afirmó Jiménez Cuervo.

El mandatario señaló que las acciones coordinadas entre los organismos competentes continuarán como parte de la respuesta institucional ante lo ocurrido.

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Más patrullajes y controles en el municipio

Entre las medidas anunciadas se encuentra el aumento de los patrullajes policiales, además de la continuidad de los controles a vehículos y personas en diferentes puntos de El Carmen de Viboral. Estas acciones estarán acompañadas de vigilancia en sectores priorizados, de acuerdo con las necesidades identificadas por las autoridades.

La Administración municipal también contempla acompañamiento a las instituciones educativas, con el objetivo de reforzar la seguridad en los entornos escolares y fortalecer la protección de los estudiantes.

Estas disposiciones hacen parte de la estrategia local para mantener la presencia institucional y prevenir situaciones que puedan afectar la tranquilidad de los habitantes. Para ello, las autoridades participantes deberán mantener la coordinación de sus labores y continuar atendiendo las necesidades de seguridad del territorio.

El acompañamiento a los establecimientos educativos cobra especial importancia dentro de las acciones preventivas anunciadas, pues busca fortalecer la presencia de las instituciones en espacios frecuentados por niños, niñas y adolescentes. La Alcaldía reiteró que la protección de esta población requiere tanto medidas oficiales como la colaboración de las familias y la comunidad.

Secretario de Gobierno pidió atención a las familias

Por su parte, el secretario de Gobierno municipal, Daniel Quintero, hizo un llamado a los padres, madres y cuidadores para que presten atención a los lugares que frecuentan los menores, las personas con quienes se relacionan y las posibles situaciones que puedan representar un riesgo.

«Pedimos a las familias estar atentas a dónde están los niños, con quién se relacionan y qué les ofrecen. Ante cualquier señal de riesgo, acudan a las autoridades. La protección de nuestros niños es una tarea de todos», expresó el funcionario.

El secretario insistió en la importancia de acudir a las autoridades cuando se identifiquen señales que puedan comprometer la seguridad de niños y adolescentes. Su mensaje se sumó a las medidas anunciadas por la Alcaldía y al llamado institucional para fortalecer la prevención desde los hogares y los entornos educativos.

De acuerdo con la información suministrada por la institución educativa, el menor no se encontraba escolarizado. Sin embargo, esta circunstancia no permite establecer una relación con el homicidio ni determinar las razones por las que ocurrió el crimen.

Mientras continúa la investigación, la Administración municipal mantendrá la coordinación con la Policía, la Fiscalía y el Ejército para avanzar en el esclarecimiento del caso y desarrollar las medidas de seguridad anunciadas. El alcalde reiteró su compromiso con la protección de la comunidad y la prevención de hechos violentos en El Carmen de Viboral.