Un niño de 13 años fue asesinado por individuos que lo interceptaron y le robaron el morral ¿qué tenía en el bolso?. Foto: Cortesía

Resumen: Andrés Julián Rendón advirtió sobre la gravedad social que representa cualquier atentado contra la niñez: «No podemos normalizar la muerte de los niños; tampoco su vinculación con el crimen», sentenció, enfatizando que no habrá tolerancia institucional frente a las estructuras delictivas que operan en los corredores del Oriente.

¿Qué tenía en el morral? Asesinan a un niño de 13 años en El Carmen de Viboral

Minuto30.com .- Los agresores huyeron del lugar tras despojar a la víctima de su morral. El gobernador Andrés Julián Rendón repudió el hecho y ordenó a la Policía desplegar un equipo especial para capturar a los homicidas en el Oriente antioqueño.

Una profunda consternación sacude al municipio de El Carmen de Viboral y a la subregión del Oriente antioqueño tras confirmarse el asesinato de un menor de apenas 13 años de edad en hechos ocurridos este miércoles.

El crimen, perpetrado bajo circunstancias que son materia de una investigación prioritaria por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, encendió las alarmas institucionales luego de que se confirmara que los victimarios, tras cometer el homicidio, se llevaron el morral que portaba la víctima antes de emprender la huida.

Ante la gravedad del ataque contra la infancia, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció la disposición de una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien brinde información veraz y oportuna que conduzca a la individualización, localización y captura de los autores materiales e intelectuales del crimen.

Acordonamiento en la escena del crimen

De acuerdo con las primeras informaciones suministradas por las autoridades departamentales, el menor fue interceptado por desconocidos armados que lo atacaron de manera directa, causándole heridas mortales en el sitio.

Inmediatamente se produjo el reporte a las líneas de emergencia:

Operativo de contención y acordonamiento: Patrullas adscritas al Departamento de Policía Antioquia se trasladaron hasta el sector para asegurar el perímetro, preservar la escena del crimen y recolectar las primeras evidencias balísticas y testimoniales.

El hurto del morral como elemento clave: Uno de los aspectos que más llama la atención de los peritos judiciales es que los agresores se habrían llevado el morral del menor. Los investigadores trabajan para determinar el contenido de la maleta y esclarecer si el hecho correspondió a un asalto violento o si el bolso contenía elementos que motivaron un ataque premeditado.

Inspección técnica al cadáver: Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La recompensa de $200 millones

El mandatario seccional, Andrés Julián Rendón, condenó enérgicamente el homicidio a través de sus canales oficiales y emitió una directriz perentoria a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Antioquia y al brigadier general en retiro Luis Eduardo Martínez para priorizar el caso:

«Me reportan el asesinato de un menor de 13 años en El Carmen de Viboral. Los asesinos se habrían llevado su morral. La Policía acordonó la zona. La Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta $200 millones para quienes suministren información. Urge esclarecer este hecho y dar con los asesinos», expresó el gobernador.

Rendón advirtió sobre la gravedad social que representa cualquier atentado contra la niñez: «No podemos normalizar la muerte de los niños; tampoco su vinculación con el crimen», sentenció, enfatizando que no habrá tolerancia institucional frente a las estructuras delictivas que operan en los corredores del Oriente.

Preocupación por la instrumentalización y violencia contra menores

El asesinato del menor en El Carmen de Viboral ocurre en medio de las alertas tempranas de organismos de derechos humanos y la Personería municipal frente al accionar de bandas locales y grupos delincuenciales organizados que intentan cooptar a adolescentes para labores de vigilancia o tráfico local de estupefacientes en la subregión.

La fuerza pública activó un plan candado en los accesos y salidas viales que comunican a El Carmen de Viboral con los municipios vecinos de Rionegro, La Ceja y Marinilla, revisando cámaras de seguridad públicas y privadas para identificar los vehículos o motocicletas empleados por los homicidas. La Gobernación y la Policía reiteraron a la ciudadanía el llamado a utilizar las líneas confidenciales seguras para entregar cualquier dato que permita hacer justicia y evitar que la muerte del niño quede en la impunidad.