¡Por una muela floja! Asesinan a odontólogo de 15 tiros

Resumen: Un odontólogo de 42 años fue asesinado el 15 de octubre en Nogales, Sonora. La investigación apunta a un reclamo de un paciente por una pieza dental floja y por no recibir atención inmediata. El sospechoso, ciudadano estadounidense de 30 años, murió el 17 de octubre durante un operativo de captura en Agua Prieta. Dos policías resultaron heridos y fueron dados de alta.

Un odontólogo de 42 años fue asesinado a tiros en Nogales, en el estado mexicano de Sonora, en un caso cuyo presunto móvil habría sido el reclamo de un paciente por una pieza dental que, según él, había quedado floja después de un tratamiento. El homicidio ocurrió el 15 de octubre y las imágenes de una cámara de seguridad comenzaron a circular en redes sociales.

La investigación vinculó el ataque con un ciudadano estadounidense de 30 años que murió dos días después, durante un operativo en el que las autoridades intentaban cumplir una orden de captura en Agua Prieta. La reconstrucción del caso incluye tanto la discusión previa en el consultorio como la búsqueda del sospechoso y el enfrentamiento posterior.

El reclamo por una pieza dental floja

De acuerdo con los avances de las indagatorias de la Fiscalía de Sonora, el paciente había recibido tratamientos odontológicos con el profesional y regresó al establecimiento en un estado alterado, exigiendo que lo atendieran de inmediato. El dentista no podía recibirlo en ese momento.

La hipótesis sobre el móvil apunta a una inconformidad relacionada con un procedimiento anterior. El hombre responsabilizaba al odontólogo de haberle dejado una pieza dental floja, un reclamo que habría antecedido al ataque armado. Esa versión corresponde a la línea de investigación del homicidio y no demuestra que el tratamiento hubiera sido realizado de manera incorrecta.

El comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Carlos Alberto Flores, explicó que los investigadores reunieron indicios para identificar al probable responsable y tramitar el mandamiento judicial. También señaló que hubo coordinación con autoridades estadounidenses debido a la nacionalidad del sospechoso.

El ataque al odontólogo quedó en video

Los hechos se registraron en el estacionamiento de un establecimiento médico de la zona de Kalitea, en la colonia Kennedy de Nogales. Según la reconstrucción divulgada, el presunto agresor habría esperado al profesional afuera del consultorio y lo acechó hasta que abordó su camioneta.

En las imágenes que circulan en redes se observa una camioneta blanca y a un hombre que dispara contra el vehículo. La grabación documenta parte de la agresión y permitió conocer la secuencia del ataque, pero por sí sola no establece qué ocurrió durante la atención odontológica previa.

El profesional de la salud murió como consecuencia de las heridas de bala. El atacante huyó del lugar y las autoridades iniciaron las labores para ubicarlo, mientras avanzaba la recolección de elementos sobre su posible participación en el crimen.

Lea también: Condenan a líder religioso por 191 muertes en Kenia.

El sospechoso murió durante el operativo de captura

Las diligencias condujeron a los investigadores hasta una vivienda de la colonia Ejidal 2, en Agua Prieta. El sábado 17 de octubre, agentes ministeriales acudieron al inmueble con apoyo de corporaciones estatales y municipales para ejecutar la orden de aprehensión relacionada con el homicidio.

Según la versión de las autoridades de Sonora, el hombre recibió a los uniformados con disparos y estos repelieron la agresión. El sospechoso murió en el lugar, pese a que recibió primeros auxilios. Durante el intercambio de disparos también resultó afectado un vehículo oficial.

Un agente de la corporación investigadora sufrió un rozón de bala en la cabeza y un policía municipal fue herido en la pierna izquierda. Ambos recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta, de acuerdo con lo informado por el comisario de la AMIC.

Una investigación con dos escenarios

El caso reúne dos hechos ocurridos en ciudades distintas de Sonora: el asesinato del odontólogo en Nogales y la muerte del señalado durante el intento de captura en Agua Prieta. El crimen fue cometido el 15 de octubre, mientras que el operativo se desarrolló el 17; no se trata de un homicidio ocurrido este miércoles.

Las declaraciones conocidas después del ataque relacionan el posible móvil con la inconformidad del paciente por el procedimiento dental. La muerte del sospechoso durante el operativo impidió que fuera presentado ante un juez por ese homicidio.

También te puede interesar: Capturan en Nogales a un presunto integrante de Los Chapitos.