Golpe a «los chapitos».: Cae en Sonora Isaí Martínez Zepeda, sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán

Resumen: A la par de la captura en la frontera norte, las autoridades reportaron un operativo sorpresa en el sur de México, específicamente en el estado de Chiapas, donde hallaron 150 armas y 363 cargadores además de casi 700 kilos de cocaina

Minuto30.com .- En un operativo de alto nivel coordinado por las fuerzas federales mexicanas, la mañana de este 26 de mayo fue confirmada la captura de Isaí Martínez Zepeda (identificado legalmente como Isaí ‘N’), presunto operador logístico de la facción criminal conocida como ‘Los Chapitos’ y sobrino del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó a través de sus redes sociales que la aprehensión se llevó a cabo en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, gracias a precisas labores de inteligencia militar.

Razones de la detención y el perfil de Isaí ‘N’

El operativo fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional. Sobre el detenido pesan graves acusaciones internacionales:

Orden de extradición: Isaí Martínez cuenta con una orden de captura vigente con fines de extradición hacia los Estados Unidos, requerido por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Rol en el Cártel: Las investigaciones señalan que fungía como un eslabón clave en la estructura de ‘Los Chapitos’, encargándose de la producción y distribución logística de drogas sintéticas con rutas hacia Estados Unidos y Costa Rica.

Fuerte golpe simultáneo en el sur del país: Decomiso masivo en Chiapas

A la par de la captura en la frontera norte, las autoridades reportaron un operativo sorpresa en el sur de México, específicamente en el estado de Chiapas, que derivó en el desmantelamiento de un importante centro de operaciones criminales.

El registro de un inmueble en esta región fronteriza arrojó resultados contundentes que neutralizan las capacidades bélicas y financieras de las células delictivas que operan en la zona. El inventario del aseguramiento incluye:

Narcóticos: Confiscación de 687 kilogramos de una sustancia con características propias de la cocaína, hallados en paquetes distribuidos en las habitaciones del inmueble.

Arsenal de guerra: Recuperación de un masivo arsenal compuesto por 151 armas de fuego de diversos calibres de alta peligrosidad.

Equipamiento táctico: Incautación de 363 cargadores útiles destinados a abastecer el armamento incautado.

Ambos operativos representan un impacto significativo a la estructura operativa, logística y armada de las organizaciones criminales transnacionales que operan en territorio mexicano.