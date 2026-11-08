A «Ojitos» lo mataron en Copacabana: investigan si su muerte estaría relacionada con deudas

Resumen: Un joven de 23 años habría sido asesinado a tiros en el barrio La Asunción de Copacabana la noche del viernes. Testigos cuentan que una persona armada le disparó y huyó. Investigan si el crimen estaría relacionado con deudas con pagadiarios.

El hecho habría ocurrido en la noche del viernes en una calle del barrio La Asunción. La víctima, un hombre de 23 años, habría recibido seis impactos de arma de fuego.

Minuto30.com .- Una nueva muerte violenta habría enlutado al municipio de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá. En la noche del viernes 6 de noviembre, un hombre de 23 años habría sido asesinado a tiros en una calle del barrio La Asunción, en la zona urbana de este municipio del área metropolitana, en hechos que ya son materia de investigación.

Un hombre armado le habría disparado sin mediar palabra

De acuerdo con las versiones preliminares que se conocen sobre el caso, los hechos habrían ocurrido hacia las 10:00 de la noche, cuando el joven se encontraba en un andén del barrio La Asunción. Cuentan testigos que en ese momento habría llegado al sitio una persona armada que, sin mediar palabra alguna, le habría disparado en repetidas oportunidades a la víctima, para posteriormente emprender la huida con rumbo desconocido.

Algunas versiones extraoficiales señalan que el agresor se habría movilizado con un acompañante en una motocicleta, aunque ninguna de estas versiones ha sido confirmada por ahora.

Una vez alertadas, las autoridades llegaron al lugar y hallaron el cuerpo del joven, que yacía ya sin vida sobre el pavimento. Versiones extraoficiales indican que el hombre habría recibido seis heridas con arma de fuego: tres en la cara, una en la cabeza y dos en la espalda.

La víctima sería un joven comerciante del sector

El fallecido tenía 23 años de edad y, al parecer, se dedicaba al comercio como vendedor de chorizos. Al momento de los hechos, el joven vestía una camiseta color salmón, una pantaloneta negra y zapatos tipo crocs de color azul, prendas con las que habría sido reconocido en el sitio por personas del sector.

La comunidad del barrio La Asunción, uno de los sectores más tradicionales y céntricos de Copacabana, quedó consternada por lo ocurrido, en medio de la preocupación que generan este tipo de ataques en el norte del Valle de Aburrá.

Investigan si el crimen estaría relacionado con deudas con pagadiarios

Una de las hipótesis que se manejaría sobre el móvil de este homicidio apuntaría a posibles deudas que la víctima tendría con los llamados pagadiarios. Sin embargo, esta línea de investigación no ha sido confirmada y, por ahora, tampoco se descartarían otros móviles.

Los pagadiarios, también conocidos como «gota a gota», son una modalidad de préstamos informales de dinero que funcionan por fuera del sistema financiero tradicional. Quienes recurren a ellos suelen ser personas que no tienen acceso al crédito bancario y que terminan comprometiéndose con intereses muy superiores a los permitidos por la ley. Cuando los deudores no logran pagar a tiempo, los cobradores de estas redes ilegales suelen recurrir a métodos de presión que van desde las amenazas hasta la violencia física, por lo que esta modalidad es una de las líneas que las autoridades suelen revisar en casos como este.

Una modalidad de ataque que preocupa

Los ataques directos contra personas en espacios públicos, incluso en sectores céntricos y concurridos como el barrio La Asunción, son una de las modalidades delincuenciales que más preocupa en el Valle de Aburrá, pues los agresores suelen actuar en cuestión de segundos y huir antes de que llegue ayuda.

En Copacabana, como en otros municipios del área metropolitana, las autoridades adelantan de manera permanente planes de registro y control y operativos contra las estructuras criminales que operan en la zona, entre ellas las redes de pagadiarios, que han sido señaladas en varias ocasiones por su relación con hechos violentos.

El homicidio está tipificado en el artículo 103 del Código Penal colombiano y contempla penas de prisión que van de 250 a 600 meses, que pueden ser aún mayores cuando el crimen se comete bajo la modalidad de sicariato.

Hasta el momento no se conocen capturas relacionadas con este caso y las autoridades continuarían adelantando las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y establecer las circunstancias exactas en las que se habría presentado el crimen.

Lea también: ¡Lo siguieron y le dispararon! Asesinan a taxista en Copacabana en un presunto intento de robo

También te puede interesar: Incautan un revólver con cartuchos en el barrio La Galería de Rionegro