Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a José Armando García Jaimes por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de una mujer de 70 años, en San Vicente de Chucurí (Santander).

Asegurado hombre que habría abusado sexualmente de una adulta mayor en San Vicente de Chucurí (Santander)

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a José Armando García Jaimes por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de una mujer de 70 años, en San Vicente de Chucurí (Santander).

Los hechos materia de investigación ocurrieron el pasado 5 de octubre, en una vía que comunica los barrios Villa Virginia y Yariguíes, por donde la víctima realizaba ejercicio habitualmente.

Los elementos materiales probatorios y la evidencia física dan cuenta de que el presunto agresor abordó violentamente a la mujer, le cubrió la cabeza y la condujo a una zona boscosa para abusar de ella. Posteriormente, la dejó abandonada.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Santander le imputó el delito de acceso carnal violento. El procesado aceptó el cargo y, por decisión judicial, fue privado de la libertad en centro carcelario como medida preventiva.

En diligencia de registro y allanamiento, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Ejército y la Policía Nacional, materializaron la orden de captura contra García Jaimes el pasado 7 de octubre.